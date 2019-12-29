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Где смотреть рубку "Манчестер Сити" с "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии

29 декабря, 17:41

Матч Премьер-лиги начнется в 20:00 по киевскому времени

"МанСити" попытается приблизиться к "Ливерпулю"

"МанСити" попытается приблизиться к "Ливерпулю" / Фото: Reuters

В воскресенье вечером 20-й тур чемпионата Англии завершится в Манчестере. В 20:00 по киевскому времени на поле стадиона "Этихад" выйдут местный "Сити" и гости из "Шеффилд Юнайтед". К слову, сейчас на нашем сайте идет онлайн "Арсенал" – "Челси", первое лондонское дерби для нового тренера "канониров" Микеля Артеты.

Букмекеры отдают явное предпочтение команде Пепа Гвардиолы с коэффициентом 1.29. На "Шеффилд" можно поставить с коэффициентом 11.00! На ничью – 6.40. "Манчестер Сити" занимает сейчас третье место в таблице и выше уже не поднимется в этом туре, поскольку отставание от "Лестера" составляет четыре очка. "Шеффилд" – на восьмой позиции.

Читайте прогноз, расписание и результаты 20-го тура Премьер-лиги.

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Телеканал Setanta Sports в Украине не покажет поединок "МанСити" с "Шеффилдом". Поэтому смотреть его можно в интернете или через спутник на зарубежных каналах. Например, на Idman TV (Азербайджан), beIN Sports (Катар), Setanta Qazaqstan (Казахстан), Diema Sport 2 (Болгария), Sky Sport 2 (Германия), Sky Sport Football (Италия) и других.

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Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" обыгрывал нидерландский "АЗ" в Лиге Европы

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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