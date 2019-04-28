Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Где смотреть суперматч чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Челси"

28 апреля, 13:40

Список трансляций центрального поединка 36-го тура английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Фото: Getty Images

В воскресенье, 28 апреля, состоится центральный матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу. "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Олд Траффорд" примет "Челси". Начало суперпоединка – в 18:30. Его главная интрига в том, что после этого тура манкунианцы могут попрощаться с надеждами на Лигу чемпионов. Команда Уле-Гуннара Сульшера играет с прямым конкурентом за топ-4 и в случае поражения лишится шансов на место в четверке, а вместе с ним и путевки в главный еврокубковый турнир. Накануне этого матча главного тренера "МЮ" жестко потроллили на родине. Норвежские телевизионщики сравнили команду Уле-Гуннара Сульшера с плохо управляемой тележкой для багажа, "пришив" голову Сульшера Остину Пауэрсу.

Где смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси"

  • Воскресенье, "Футбол 2", 18:30 live
  • Воскресенье, oll.tv (в подписке) 18:30 live
  • Понедельник, "Футбол 2", 10:40 повтор

Отметитм, что матчу "МЮ" – "Челси" в 36-м туре английской Премьер-лиги предшествовали очередные рекорды Мохамеда Салаха: египтянин забил наибольшее количество голов в первых 100 матчах в "Ливерпуле".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Челси Лондон

Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть суперматч чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Челси"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футболисты английского клуба отказались выходить на матчи из-за задержек зарплаты

Вчера, 12:48

Игроки "Болтона" не видят другого решения проблемы, кроме как устроить бойкот оставшихся матчей сезона

Футболист шокировал зрителей на седьмой секунде поединка: самый быстрый гол забит в чемпионате Англии

23 апреля, 23:20

"Саутгемптон" забил самый быстрый гол в истории Премьер-лиги: Шейн Лонг отобрал мяч у защитника и отправил его в сетку на седьмой секунде

Неубиваемые моторы: они работают, даже если машине пора на свалку

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

Епифаний: три лавры могут примкнуть к ПЦУ уже в этом году

У Зеленского рассказали, за что возьмутся в первую очередь

В Киеве задержали посредника со "взяткой" в 500 000 долларов

Ученые выяснили, в каком возрасте человек становится взрослым

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Подробности бегства "легитимного" от охранника Януковича

"Не поможет": Супрун о мифах, связанных с ремнями безопасности

Северный поток-2: Украина сделала ФРГ предложение по своей ГТС

9 красивейших стран Европы, в которых пока мало туристов

15 самых жутких и странных существ на планете

Дерби Донбасса и "Динамо" против "Львова": расписание матчей 26-го тура Премьер-лиги

Вчера, 19:29

Хацкевич едет в неудобному сопернику, "Шахтер" без половины основы сыграет с "Мариуполем"

"Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко

26 апреля, 23:25

Выше украинского Хайтека оказался только Кроуфорд

По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу

26 апреля, 20:43

Во время отработки ударной серии украинский чемпион сыграл прямо-таки по Станиславскому

"А самому наглости хватает-то?": в Беларуси отреагировали на обидные слова Хацкевича

26 апреля, 19:49

Наставник киевлян заявил, что белорусским спортсменам есть чему поучиться у украинских

"Уведут": жена нападающего "Динамо" обнажила грудь в лифте на Печерске

26 апреля, 19:17

Стюардесса, покорившая сердце форварда киевлян Франа Соля, поражает своей формой после недавних родов

С какого возраста ребенок может безопасно гулять один?

Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

После визита во Владивосток Ким Чен Ына встретили в Пхеньяне