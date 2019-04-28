Где смотреть суперматч чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Челси"

Список трансляций центрального поединка 36-го тура английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Фото: Getty Images

В воскресенье, 28 апреля, состоится центральный матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу. "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Олд Траффорд" примет "Челси". Начало суперпоединка – в 18:30. Его главная интрига в том, что после этого тура манкунианцы могут попрощаться с надеждами на Лигу чемпионов. Команда Уле-Гуннара Сульшера играет с прямым конкурентом за топ-4 и в случае поражения лишится шансов на место в четверке, а вместе с ним и путевки в главный еврокубковый турнир. Накануне этого матча главного тренера "МЮ" жестко потроллили на родине. Норвежские телевизионщики сравнили команду Уле-Гуннара Сульшера с плохо управляемой тележкой для багажа, "пришив" голову Сульшера Остину Пауэрсу.

Где смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси"

Воскресенье, "Футбол 2", 18:30 live

Воскресенье, oll.tv (в подписке) 18:30 live

(в подписке) 18:30 live Понедельник, "Футбол 2", 10:40 повтор

Отметитм, что матчу "МЮ" – "Челси" в 36-м туре английской Премьер-лиги предшествовали очередные рекорды Мохамеда Салаха: египтянин забил наибольшее количество голов в первых 100 матчах в "Ливерпуле".

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