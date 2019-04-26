Голову Сульшера пришили Остину Пауэрсу: тренера "МЮ" жестко потроллили на родине

Норвежские телевизионщики сравнили команду Уле-Гуннара с плохо управляемой тележкой для багажа

Норвежская телекомпания TV 2 Sporten потроллила наставника "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера за его неудачи в последних матчах. Телевизионщики взяли известный эпизод из фильма "Остин Пауэрс", где главный герой пытается совершить поворот в узком коридоре на тележке для багажа, заменив голову Пауэрса на голову Сульшера.

На протяжении клипа звучит кричалка фанатов "Уле за рулем", которую болельщики "МЮ" пели после первых успехов Сульшера в клубе – в качестве исполняющего обязанности он выиграл 15 из 19 игр, дважды сыграв вничью. Однако после того как Сульшера назначили полноценным главным тренером, "Манчестер Юнайтед" проиграл 7 из 9 матчей.

Как сообщалось ранее, Уле-Гуннар Сульшер не справился: "МЮ" повторяет собственные антирекорды 40-летней давности. Потерпев поражение от "Манчестер Сити" (0:2), "красные дьяволы" достигли отметки в 50 пропущенных мячей в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. В последний раз "МЮ" пропускал столько аж 40 лет назад.

Также сообщалось, что лидеры покинут "МЮ", если клуб не выйдет в Лигу чемпионов. Непопадание в ЛЧ может подтолкнуть к уходу вратаря Давида де Хеа, нападающего Ромелу Лукаку и полузащитника Поля Погба.

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