Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Голову Сульшера пришили Остину Пауэрсу: тренера "МЮ" жестко потроллили на родине

26 апреля, 17:18

Норвежские телевизионщики сравнили команду Уле-Гуннара с плохо управляемой тележкой для багажа

Норвежская телекомпания TV 2 Sporten потроллила наставника "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера за его неудачи в последних матчах. Телевизионщики взяли известный эпизод из фильма "Остин Пауэрс", где главный герой пытается совершить поворот в узком коридоре на тележке для багажа, заменив голову Пауэрса на голову Сульшера.

На протяжении клипа звучит кричалка фанатов "Уле за рулем", которую болельщики "МЮ" пели после первых успехов Сульшера в клубе – в качестве исполняющего обязанности он выиграл 15 из 19 игр, дважды сыграв вничью. Однако после того как Сульшера назначили полноценным главным тренером, "Манчестер Юнайтед" проиграл 7 из 9 матчей.

Как сообщалось ранее, Уле-Гуннар Сульшер не справился: "МЮ" повторяет собственные антирекорды 40-летней давности. Потерпев поражение от "Манчестер Сити" (0:2), "красные дьяволы" достигли отметки в 50 пропущенных мячей в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. В последний раз "МЮ" пропускал столько аж 40 лет назад.

Также сообщалось, что лидеры покинут "МЮ", если клуб не выйдет в Лигу чемпионов. Непопадание в ЛЧ может подтолкнуть к уходу вратаря Давида де Хеа, нападающего Ромелу Лукаку и полузащитника Поля Погба.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Уле-Гуннар Сульшер

Вы сейчас просматриваете новость " Голову Сульшера пришили Остину Пауэрсу: тренера "МЮ" жестко потроллили на родине". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

isport.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На вратаря "Манчестер Юнайтед" нашелся неожиданный покупатель

Сегодня, 10:31

Французский клуб готов заплатить за испанца 60 миллионов евро

Легенду "МЮ" обвинили в незаконных ставках на матчи

16 апреля, 20:23

Пол Скоулз сделал 140 ставок, нарушив правила Футбольной Ассоциации

Гол Месси признан лучшим в истории Барселоны (видео)

Когда же на Донбассе закончится война: Даты и варианты

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

Прекрасная чемпионка Европы по дзюдо - украинка Дарья Билодид

В пещере на Филиппинах нашли останки нового вида людей

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Золотая молодежь: звезды РФ, которые выросли в богатых семьях

Они могут купить все. Самые большие зарплаты футболистов

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

Усик в лосинах встретился с "братвой" в Конча-Заспе

Вчера, 22:16

"Саня, ну у тебя и термо": поклонники боксера шутят по поводу его одежки на "встрече одноклассников"

Скандал после игры "Динамо" – "Шахтер": Буяльский и Мораес сцепились в подтрибунном помещении

24 апреля, 22:46

Скучное классико получило эмоциональное продолжение: игроки попытались выяснить отношения вне поля

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

Самая результативная ничья сезона: лидеры второй шестерки чемпионата Украины выдали суперматч

23 апреля, 21:40

"Ворскла" смогла добиться волевой ничьей, проигрывая после первого тайма 0:3

"Карпаты" на своем поле не смогли обыграть худшую команду чемпионата Украины

23 апреля, 20:24

В 25-м туре Премьер-лиги "Карпаты" и "Черноморец" не смогли забить голов – 0:0

Раду собираются распустить до 27 мая – коалиция развалилась

С кем должен встречаться каждый знак Зодиака

"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях