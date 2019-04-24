Где смотреть суперматч чемпионата Украины "Динамо" – "Шахтер"

Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, 24 апреля, на НСК "Олимпийский" состоится украинское классико – "Динамо" – "Шахтер". Начало поединка – в 18:30. От результата этого матча зависит, останется ли живой золотая интрига в нынешнем чемпионате Украины. За шесть туров до финиша "горняки" опережают киевлян на семь очков, и если "Динамо" предстоящий матч не выиграет, то практически простится с надеждами на титул, и он пополнит трофейную коллекцию "Шахтера". Онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" с видеоповторами голов, яркими фото и комментариями смотрите на Сегодня|Спорт.

Фонсека и Хацкевич. Фото – официальный сайт ФК "Шахтер"

Интересно, что это будет уже одиннадцатое противостояние Александа Хацкевича и Паулу Фонсеки. Пока что преимущество на стороне главного тренера "Динамо". Из 10 матчей против своего горняцкого визави белорус выиграл пять, три поединка Хацкевич Фонсеке проиграл и еще две встречи завершились вничью. При этом разница мячей по итогам этих противостояний равная – 8:8.

Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер"

Ранее были названы возможные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Очевидных "убийц" нет: на пути в групповой раунд ЛЧ украинский клуб поджидают "Олимпиакос", "Брюгге", ПСВ, "Лион" и "Базель".

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