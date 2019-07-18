Где смотреть трансляцию матча "Шахтер" – "Колос"
"Горняки" встретятся с новичком Премьер-лиги в контрольном матче
В пятницу, 19 июля, донецкий "Шахтер" в рамках подготовки к сезону 2019/20 годов проведет товарищеский поединок с новичком Премьер-лиги ковалевским "Колосом". Shakhtar.com покажет игру в прямом эфире для зарегистрированных пользователей. Начало встречи – в 18:00.
Для "горняков" этот матч будет первым после возвращения со сборов в Германии и Австрии. 7 спаррингов и забил соперникам 12 мячей. После двух дней выходных подопечные Луиша Каштру возобновили тренировки в загородном комплексе "Святошин". В поединке портив Колоса смогут принять участие все игроки команды, кроме травмированного Андрея Тотовицкогою
Напомним, что в межсезонье произошла перестановка в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.
Соперник "Шахтера" "Колос" из Ковалевки трижды становился чемпионом Киевской области, а в прошлом сезоне впервые в истории пробился в Премьер-лигу, обыграв в стыковых матчах одесский "Черноморец".
Отметим, что в Ковалевке проживает всего 1 600 человек. "Колос" уже установил первый рекорд чемпионатов Украины, став клубом из самого маленького населенного пункта. До этого самыми малонаселенными в высшем футбольном дивизионе страны были города Ахтырка и Шепетовка, цвета которых в чемпионате Украины защищали "Нефтяник" и "Темп" соответственно.
В Украине заработает революционная система для арбитров:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть трансляцию матча "Шахтер" – "Колос"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно, на каком канале покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"
Поединок сильнейших команд страны откроет новый сезон в Украине
"Динамо" готовится к поединку против "Шахтера" в Киеве
Киевляне провели подготовку к матчу за Суперкубок Украины
Из "Шахтера" – в Чехию: Тарас Качараба подписал контракт со "Слованом"
Экс- игрок "горняков" до этого выступал за чешский клуб на правах аренды
8-летний вратарь: против "Боруссии" сыграл мальчик, болеющий лейкозом
Клуб "Сиэтл Саундерс" дал возможность больному раком ребенку выйти на поле в товарищеском матче