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Где смотреть трансляцию матча "Шахтер" – "Колос"

18 июля, 17:32

"Горняки" встретятся с новичком Премьер-лиги в контрольном матче

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В пятницу, 19 июля, донецкий "Шахтер" в рамках подготовки к сезону 2019/20 годов проведет товарищеский поединок с новичком Премьер-лиги ковалевским "Колосом". Shakhtar.com покажет игру в прямом эфире для зарегистрированных пользователей. Начало встречи – в 18:00.

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Для "горняков" этот матч будет первым после возвращения со сборов в Германии и Австрии. 7 спаррингов и забил соперникам 12 мячей. После двух дней выходных подопечные Луиша Каштру возобновили тренировки в загородном комплексе "Святошин". В поединке портив Колоса смогут принять участие все игроки команды, кроме травмированного Андрея Тотовицкогою

Напомним, что в межсезонье произошла перестановка в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.


Соперник "Шахтера" "Колос" из Ковалевки трижды становился чемпионом Киевской области, а в прошлом сезоне впервые в истории пробился в Премьер-лигу, обыграв в стыковых матчах одесский "Черноморец".

Отметим, что в Ковалевке проживает всего 1 600 человек. "Колос" уже установил первый рекорд чемпионатов Украины, став клубом из самого маленького населенного пункта. До этого самыми малонаселенными в высшем футбольном дивизионе страны были города Ахтырка и Шепетовка, цвета которых в чемпионате Украины защищали "Нефтяник" и "Темп" соответственно.

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Тег футбол, товарищеский матч, Шахтер Донецк, где смотреть, Колос Ковалевка

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Сегодня|Спорт

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