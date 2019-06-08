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Село на 1600 человек: впервые в истории в Премьер-лиге будет представлен такой маленький населенный пункт

8 июня, 23:00

До этого звание главного карлика чемпионата Украины делили "Нефтяник" их Ахтырки и шепетовский "Темп"

"Колос" празднует выход в Премьер-лигу Украины
"Колос" празднует выход в Премьер-лигу Украины.

Выход команды "Колос" в украинскую Премьер-лигу ознаменовался рекордом. Село Ковалевка в 80 км от Киева, которую представляет этот клуб, стало самым маленьким по численности населения населенным пунктом в 27-летней истории чемпионата Украины. В селе Ковалевка проживает 1 600 человек. До этого самыми малонаселенными в высшем футбольном дивизионе страны были города Ахтырка и Шепетовка, цвета которых в чемпионате Украины защищали "Нефтяник" и "Темп" соответственно. В них проживает свыше 40 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, сельский клуб "Колос" из Киевской области пробился в футбольную Премьер-лигу. Клуб из  Васильковского района Киевской области в этом сезоне занял второе место в Первой лиге и получил право сыграть в "стыковых" матчах с предпоследней командой Премьер-лиги – "Черноморцем". Первый матч в Одессе завершился вничью 0:0, а во втором, который прошел в субботу в Ковалевке, хозяева смогли победить 2:0 и обеспечить себе выход в "вышку"!

Также сообщалось, что команда из села может стать хозяином НСК "Олимпийский". В "Колосе" не исключают, что на время строительства нового клубного стадиона будут принимать своих соперников в Киеве, на главной арене страны.

Напомним, другой клуб Первой лиги, "Ингулец", в нынешнем сезоне совершил сенсацию, дойдя до финала Кубка Украины, где был остановлен "Шахтером".


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Тег чемпионат Украины, Колос Ковалевка

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Источник:

ua.tribuna.com

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