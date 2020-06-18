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"Где я мог заразиться?": в России коронавирус выявлен у первого футбольного арбитра

18 июня, 13:18

Олег Люлька Олег Люлька

20 июня Максим Гаврилин должен был бы работать на матче между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком"

Российский футбольный союз провел тестирование арбитров и ассистентов судей на коронавирус, по итогам которого был выявлен один случай заражения, сообщается в телеграм-канале РФС. Положительный результат дал тест ассистента судей 39-летнего Максима Гаврилина. Результаты тестов остальных арбитров – отрицательные.

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"Вчера я получил результат анализа на COVID-19, и, к сожалению, он положительный. Сейчас анализ отправлен на дополнительную проверку, окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора. При этом чувствую себя отлично. Никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью. Сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию. И буду дожидаться результатов. Надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров", – заявил Максим Гаврилин

Арбитр Максим Гаврилин и тренер Юрий Семин

Арбитр Максим Гаврилин и тренер Юрий Семин / Фото: Спорт-Экспресс

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Добавим, что арбитр Максим Гаврилин должен был бы работать на матче 23-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком", который запланирован на 20 июня.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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заражение чемпионат России арбитр РФС коронавирус Максим Гаврилин

Источник: Сегодня|Спорт

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