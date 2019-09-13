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Гегемония "Ливерпуля" в Англии продолжается: Клопп стал лучшим тренером месяца в АПЛ

13 сентября, 14:55

Наставник опередил Гвардиолу

Юрген Клопп

Юрген Клопп / Фото: AFP

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Английская Премьер-лига в огласила имя тренера, признанного лучшим в чемпионате по итогам августа. Ранее мы писали, что жена Юргена Клоппа оказалась на мусорнике во время празднования мужем выигрыша ЛЧ. 

Обладателем приза стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. В прошлом месяце под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы обыграли "Норвич", "Саутгемптон", "Арсенал" и "Бернли". При этом "Ливерпуль" забил 12 голов в прошлом месяце и пропустил только три.

Это позволило подопечым Клоппа стать единоличным лидером Премьер-лиги. Помимо Клоппа на награду лучшего тренера месяца также претендовали Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Рой Ходжсон из "Кристал Пэлас" и Брендан Роджерс из "Лестер Сити".

Как мы сообщали, благодаря победе "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" Юрген Клопп преодолел проклятие финалов, которое его преследовало. Напомним, до игры на "Ванда Метрополитано" в Мадриде немецкий специалист проиграл шесть финалов кряду, включая два трофейных поединка в ЛЧ. 

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тренер чемпионат Англии Юрген Клопп

Источник: Sky Sports

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