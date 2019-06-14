Гендиректор "Львова": Мы полностью удовлетворены нашим сотрудничеством с каналами "Футбол"

ОЛтвовский клуб пояснил свою позицию вокруг создания единого телепула в Премьер-лиге

Андрей Панькив. Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Генеральный директор футбольного клуба "Львов" Андрей Панькив рассказал о позиции клуба относительно единого пула трансляций в Премьер-лиге. Руководство лиги никак не может договориться с клубами о едином пакете трансляций всех матчей. Вов ремя последнего голосования пять клубов из 12 проголосовали против.

"Хотелось бы прояснить ситуацию относительно позиции ПФК" Львов "относительно единого пула и предложения группы каналов" Футбол ". Наш представитель воздержался при голосовании за предложение в связи с тем, что такое предложение впервые было озвучено только во время самого заседания клубов УПЛ, до этого мы не получали никаких материалов для изучения. Поэтому наш клуб воздержался, но только исключительно для того, чтобы детально проанализировать предоставленные цифры и другие условия сотрудничества. Сегодня хочу заверить вас, что мы полностью удовлетворены нашим сотрудничеством с каналами "Футбол", которые всегда обеспечивают два ключевых условия, интересующие нас с точки зрения показа матчей клуба – качественную картинку и полное и своевременное выполнение финансовых обязательств. Тем самым, хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем предложение группы каналов "Футбол" и готовы сотрудничать с ними как в рамках единого пула, так и на индивидуальный основе, если вдруг клубы УПЛ не достигнут консенсуса", – признался Панькив.

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

Ранее мы писали о суперколлизии в украинском футболе: клубы оставили в "вышке" донецкий клуб, которому запрещено играть в УПЛ. В судьбе "Олимпика" – новый поворот. Команды Премьер-лиги разрешают дончанам продолжить выступления в элите.

В Украине заработает революционная система для арбитров:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Гендиректор "Львова": Мы полностью удовлетворены нашим сотрудничеством с каналами "Футбол"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"