Геннадий Орбу: "Ярмоленко вскоре вернется в "Динамо"

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Геннадий Орбу прокомментировал выступление игрока английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

"Все идет к тому, что вскоре он вернется в киевское "Динамо", а мы констатировать фиаско его зарубежной карьеры. И не факт, что в Киеве Андрей будет иметь место в основном составе, потому что на его позиции засветился Виктор Цыганков. Вряд ли Ярмоленко удастся сделать яркую карьеру на Туманном Альбионе.

Он – игрок уровня середняка или аутсайдера чемпионата Испании. К сожалению, не дотягивает даже до уровня "Вест Хэма", который временно оказался на последнем месте турнирной таблицы. Лондонцы еще пожалеют, что заплатили дортмундской "Боруссии" 20 миллионов евро", – заявил Орбу.

Кстати, британские эксперты поставили трансфер Ярмоленко на первое место в списке самых бессмысленных.

Ранее известный агент Дмитрий Селюк рассказал о трансфере полузащитника сборной Украины из "Боруссии" в чемпионат Англии. "Единственный минус – придется забыть о Лиге чемпионов", – считает эксперт.