"Гент" – "Александрия": где смотреть матч Лиги Европы

/ Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

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В четверг, 12 декабря, "Гент" будет принимать на своем поле "Александрия" в шестом группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 22:00. Мы проведем онлайн матча "Гент" – "Александрия" с видео голов и яркими фото.

Поединок в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1"

Команда Шарана уже точно не пройдет в плей-офф Лиги Европы, но обязательно постарается дать бой "Генту" на выезде в последнем туре. В предыдущем туре команда проиграла дома "Вольфсбургу" (0:1) на своем поле.

А вот "Гент" уже гарантировал себе выход в следующую стадию, но может потерять первую строчку в турнирной таблице квартета. Ранее, в пятом туре, "Буйволам" хватило ничьей против "Сент-Этьена" на выезде, чтобы обеспечить выход в плей-офф Лиги Европы.

"Вольфсбург" будет принимать немотивированный "Сент-Этьенн" и вполне способен набрать три очка. "Александрия" хоть и лишилась шансов пройти дальше, но нет сомнений, что команда попытается в очередной раз доказать свою силу соперникам.

Transfermarkt оценивает состав украинской команды в 11,2 млн евро. "Гент" дороже почти в девять раз (90 млн). Самым дорогим игроком является 19-летний канадец Джонатан Дэвид – 15 млн.

"Этот поединок будет очень важным для нас. Что касается потерь, то против Гента не сыграют Дмитрий Шастал, Артем Ситало и Глеб Бухал. Оценка команде за Лигу Европы? Впереди еще одна игра. Хотя, в целом, команда выступила на 4 из 5 баллов", – отметил главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.

"Это может быть наш самый сложный матч. У "Александрии" физически сильная команда, которая будет играть компактно в течении всех 90 минут. Они опасны на забеганиях и контратаках. Найти свободное пространство и зоны будет непросто, но мы должны будем искать пути к их воротам. Отсутствие Нгаду-Нгаджи и Дерика? У нас есть план, но также есть план B, C и даже план D. Я знаю, что каждый игрок в нашем клубе готов присоединиться к основному составу и помочь, поэтому я верю в то, что никаких проблем мы ее испытаем", – сказал главный тренер "Гента" Йесс Торуп.

Ранее тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после поражения от "Мальме"заявил, что первая и последняя минуты стали для его команды роковыми.

Смотрите обзор матча "Александрия" – "Вольфсбург" – 0:1

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