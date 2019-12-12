"Гент" – "Александрия": онлайн матча Лиги Европы

В четверг, 12 декабря, в Генте на стадионе "Геламко" пройдет матч шестого тура группового этапа Лиги Европы: местный "Гент" примет украинскую "Александрию". Матч начнется в 22:00, на нашем сайте пройдет мультимедийный онлайн с описанием всех опасных моментов и видео голов.
ОНЛАЙН МАТЧА "ГЕНТ" – "АЛЕКСАНДРИЯ" – 0:0
Для "Александрии" этот поединок станет последним в текущем евросезоне – команда Владимира Шарана не претендует на путевку в 1/16 финала и может разве что побороться за третью строчку в турнирной таблице группы I.
"Гент", в свою очередь, гарантировал себе выход в евровесну, но еще остается открытым вопрос, с какого места. Чтобы удержать первую строку бельгийцам нужно обыгрывать украинцев, либо ждать осечки "Вольфсбурга" в параллельном матче с "Сент-Этьеном", который так же потерял все шансы на выход из группы.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ГЕНТ
|5
|2
|3
|0
|9-6
|9
|2
|ВОЛЬФСБУРГ
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|3
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|5
|0
|4
|1
|6-7
|4
|4
|АЛЕКСАНДРИЯ
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3
В первом круге текущего розыгрыша "Александрия" и "Гент" разошлись миром – 1:1. На гол Лорана Депуатра александрийцы отметили выстрелом Артема Ситало.
Накануне встречи Владимир Шаран не стал оценивать выступление своей команды в дебютном групповом этапе Лиги Европы, потому что впереди еще одна игра, но отметил, что его подопечные будут бороться за третье место в группе.
К слову, сегодня "Александрии" не смогут помочь Дмитрий Шастал, Артем Ситало, Евгений Протасов и Глеб Бухал – все они остались в Украине. Напомним, что перед поездкой в Бельгию "Александрия" разгромила "Ворсклу" в чемпионате Украины.
Еще одна интрига поединка – сможет ли отличиться украинский нападающий Роман Яремчук. Лучший бомбардир "Гента" в текущем сезоне "промолчал" во Львове, зато в текущем сезоне наколотил уже три гола в основной сетке и еще четыре в квалификации Лиги Европы.
Букмекеры о матче "Гент" – "Александрия":
Букмекеры считают "Генк" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Йесса Торупа – 1.30, на ничью – 5.00, на победу "Александрии" – 12.50.
Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы
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