"Гент" – "Александрия": онлайн матча Лиги Европы

Фото: ФК "Гент"

В четверг, 12 декабря, в Генте на стадионе "Геламко" пройдет матч шестого тура группового этапа Лиги Европы: местный "Гент" примет украинскую "Александрию". Матч начнется в 22:00, на нашем сайте пройдет мультимедийный онлайн с описанием всех опасных моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ГЕНТ" – "АЛЕКСАНДРИЯ" – 0:0

Для "Александрии" этот поединок станет последним в текущем евросезоне – команда Владимира Шарана не претендует на путевку в 1/16 финала и может разве что побороться за третью строчку в турнирной таблице группы I.

"Гент", в свою очередь, гарантировал себе выход в евровесну, но еще остается открытым вопрос, с какого места. Чтобы удержать первую строку бельгийцам нужно обыгрывать украинцев, либо ждать осечки "Вольфсбурга" в параллельном матче с "Сент-Этьеном", который так же потерял все шансы на выход из группы.

N Команда И В Н П М О 1 ГЕНТ 5 2 3 0 9-6 9 2 ВОЛЬФСБУРГ 5 2 2 1 8-7 8 3 СЕНТ-ЭТЬЕН 5 0 4 1 6-7 4 4 АЛЕКСАНДРИЯ 5 0 3 2 5-8 3

В первом круге текущего розыгрыша "Александрия" и "Гент" разошлись миром – 1:1. На гол Лорана Депуатра александрийцы отметили выстрелом Артема Ситало.

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Накануне встречи Владимир Шаран не стал оценивать выступление своей команды в дебютном групповом этапе Лиги Европы, потому что впереди еще одна игра, но отметил, что его подопечные будут бороться за третье место в группе.

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К слову, сегодня "Александрии" не смогут помочь Дмитрий Шастал, Артем Ситало, Евгений Протасов и Глеб Бухал – все они остались в Украине. Напомним, что перед поездкой в Бельгию "Александрия" разгромила "Ворсклу" в чемпионате Украины.

Еще одна интрига поединка – сможет ли отличиться украинский нападающий Роман Яремчук. Лучший бомбардир "Гента" в текущем сезоне "промолчал" во Львове, зато в текущем сезоне наколотил уже три гола в основной сетке и еще четыре в квалификации Лиги Европы.

Букмекеры о матче "Гент" – "Александрия":

Букмекеры считают "Генк" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Йесса Торупа – 1.30, на ничью – 5.00, на победу "Александрии" – 12.50.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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