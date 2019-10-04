"Гент" не может вылететь из Львова из-за падения самолета

Бельгийский клуб пока остается в Украине

/ Фото: Reuters

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После матча Лиги Европы с "Александрией" делегация бельгийского "Гента" не может улететь из Украины из-за авиакатастрофы, которая произошла под Львовом. Кстати, мы вели онлайн матча "Александрия" – "Гент" с видео голов.

"Не лучший матч в этом сезоне ...А сейчас мы еще и застряли во Львове из-за того, что небольшой самолет разбился как раз перед посадкой", – сообщает Twitter "Гента".

Утром 4 октября возле аэропорта разбился грузовой самолет. В итоге пять человек погибло, а еще трое оказались в больнице.

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Из-за этой трагедии львовский аэропорт закрыл взлетную полосу, поэтому самолет с футбольной командой не смог взлететь. Команда остается во Львове.

В 9-м туре чемпионата Украины "Александрия" обыграла "Львов" на домашнем стадионе. Победу и второе место в турнирной таблице команде Владимира Шарана принесли точные удары Банады и Безбородько. ФК "Львов" остается на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Смотрите обзор матча "Александрия" – "Львов":

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