Германия – Голландия: где смотреть мега-матч отбора Евро-2020

Полтора миллиарда евро на поле! Список трансляций гамбургского противостояния на ТВ и в интернете

Ван Дейк выходит против Германии / Фото: Getty Images

В пятницу, 6 сентября, в Гамбурге состоится центральный матч недели сборных УЕФА. В рамках отбора Евро-2020 Германия принимает Голландию. Смотреть Германия Голландия онлайн битвы титанов в отборе на Евро-2020. Начало – в 21:45. Фаворит противостояния грандов – Германия, но Голландии крайне нежелательно проигрывать, учитывая турнирное положение.

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Германия, набрав 9 очков, сейчас занимает второе место в турнирной таблице группы C. Голландия с тремя очками – на третьей строчке. Между тем возглавляет таблицу сенсационная сборная Северной Ирландии, одержавшая четыре победы в четырех матчах квалификации. Тогда как, напомним, в финальную часть чемпионата Европы выходят только две лучшие команды группы. И Голландия рискует оказаться в пролете.

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Интересно, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает состав сборной Германии в 977 миллионов евро, голландцы стоят 610 миллионов. Суммарная стоимость соперников составляет более полутора миллиарда евро!

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Кстати, накануне матча Германия – Голландия тренер немцев оригинально оценил защитника гостей Вирджила ван Дейка, который на днях был признан лучшим футболистом сезона в Европе, обойдя Месси и Роналду. "Вирджила долгое время недооценивали, но в последние три года он выглядит как скала посреди шторма", -заявил наставник немецкой команды Йоахим Лев.

Где смотреть матч Германия – Голландия. В прямой трансляции в 21:45 матч будет показан на канале "Футбол 2", а также на oll.tv (в подписке). Также состоится трансляция матча Германия – Голландия на нашем сайте с видео голов и самых ярких моментов поединка.

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