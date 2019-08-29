Роналду и Месси в пролете: УЕФА назвал лучшего футболиста прошлого сезона

Голландский защитник выиграл две индивидуальные награды по итогам прошедшего сезона

Вирджил ван Дейк / Фото: AFP

УЕФА огласил результаты голосования за лучшего футболиста прошлого сезона в Европе. Награда досталась защитнику "Ливепуля" Вирджилу ван Дейку, который обошел в голосовании Лионеля Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса". Напомним, что сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Также была определена лучшая футболиста по итогам прошедшего сезона. Престижная награда досталась футболистке французского "Лиона" Люси Бронз.

Также ранее были вручены другие индивидуальные награды:

Лионель Месси – лучший нападающий Лиги чемпионов

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Френки де Йонг – лучший полузащитник Лиги чемпионов

Вирджил ван Дейк – лучший защитник Лиги чемпионов

Алиссон – лучший вратарь Лиги чемпионов

Евросезон стартовал с матча за Суперкубок УЕФА, в котором победитель Лиги чемпионов в серии послематчевых пенальти одолел обладателя трофея Лиги Европы "Челси".

Календарь сезона

17/18 сентября: первый тур группового этапа

1/2 октября: второй тур группового этапа

22/23 октября: третий тур группового этапа

5/6 ноября: четвертый тур группового этапа

26/27 ноября: пятый тур группового этапа

10/11 декабря: шестой тур группового этапа

16 декабря: жеребьевка 1/8 финала

18/19/25/26 февраля: первые матчи 1/8 финала

10/11/17/18 марта: ответные матчи 1/8 финала

20 марта: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала

7/8 апреля: первые матчи 1/4 финала

14/15 апреля: ответные матчи 1/4 финала

28/29 апреля: первые матчи 1/2 финала

5/6 мая: ответные матчи 1/2 финала

30 мая: финал – "Олимпийский стадион Ататюрка", Стамбул

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