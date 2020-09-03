Германия – Испания: где и когда смотреть битву грандов мирового футбола в Лиге наций

Поединок соперников сборной Украины по группе А4 в Лиге наций пройдет в Штутгарте

Матчи национальных сборных возвращаются на европейские арены 3 сентября. Сегодня пройдут 10 поединков первого тура в четырех дивизионах Лиги наций 2020/2021. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция матча Германия – Испания. Соперники сборной Украины по группе Лиги наций встретятся в немецком Штутгарте.

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Стартовый свисток итальянского рефери Даниэле Орсато прозвучит в 21:45. На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Трансляция начнется уже в 21:35. Также в повторе встречу можно посмотреть в пятницу в 4:00 и в 19:35 на канале "Футбол 1", в 9:35 – на "Футбол 2". В интернете трансляция будет доступна на сервисе OLL.TV (по подписке).

Интересно, что из 11 очных противостояний испанцы выиграли всего три, зато оба последних официальных – на Евро-2008 и "мундиале"-2010. В товарищеской встрече в 2018 году соперники разошлись ничьей 1:1.

Тем временем, главным судьей матча Испания – Украина назначили француза, с которым наши побеждали.

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