Главным судьей матча Испания – Украина назначили француза, с которым наши побеждали

В четверг стартует новый турнир Лиги наций. На нашем сайте начался онлайн матча Украина – Швейцария. Сегодня же УЕФА опубликовал составы судейских бригад на матчи второго тура. Напомним, подопечные Андрея Шевченко уже в воскресенье, 6 сентября, сыграют в группе А4 элитного дивизиона с испанцами.

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Главным арбитром противостояния в Мадриде назначен 37-летний француз Бенуа Бастьен, сообщил официальный сайт УАФ. На линиях будут работать Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Четвертым судьей будет Бенуа Милло.

Этот поединок пройдет на резервном стадионе "Реала" – "Альфредо Ди Стефано", который может вместить 6000 зрителей. Однако, как известно, пока что международные матчи проводят без болельщиков.

При судействе Бастьена чемпион Украины, "Шахтер", одолел в 2017 году в Лиге чемпионов английский "Манчестер Сити" – 2:1. А годом позже луганская "Заря" в Лиге Европы достойно противостояла немецкому "Лейпцигу" – 0:0.

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Вашему вниманию – Германия – Испания: онлайн матча соперников Украины по группе Лиги наций.

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