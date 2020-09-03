Германия – Испания: прогноз футбольного комментатора

В четверг, 3 сентября, в Штутгарте проходит матч соперников сборной Украины по группе Лиги наций – Германия против Испании. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. Онлайн Германия Испания с видео голов и самых ярких моментов противостояния доступен на нашем сайте. Также прямую трансляцию матча можно посмотреть на сервисе OLL.TV.

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Германия – Испания: где смотреть матч Лиги наций

Яркий матч наших соперников по группе Лиги наций. История их противостояний насчитывает 23 матча, в которых девять раз побеждали немцы и семь – испанцы. "Фурия роха" движется к смене поколений, а заниматься ею будет вернувшийся на свою должность после отсутствия из-за семейных трудностей Луис Энрике. Очень вероятно, что мы станем свидетелями дебюта Серхио Регилона, который прекрасным образом завершил сезон в составе "Севильи", выиграв с ней Лигу Европы. Хотя у Энрике под рукой шестеро потенциальных дебютантов. А вот Марко Асенсио покинул расположение команды из-за травмы. Тогда как Микель Ойарсабаль и Адама Траоре не помогут из-за положительных тестов на коронавирус. Интересно, что из 24 вызванных футболистов лишь четверо представляют "Реал" и "Барселону".

В сборную Германии не получили вызов два главных голкипера Мануэль Нойер и Марк-Андре тер-Штеген, они отдыхают после клубного сезона, как и остальные представители победившей в Лиге чемпионов "Баварии". В распоряжении Йоахима Лева лишь один футболист, которому тридцать лет – резервный кипер Трапп, остальные – моложе. И трое потенциальных дебютантов – Бауманн, Гозенс и Нойхаус.

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Вероятно, будут эксперименты от обоих тренеров. Для них важнее – перестроение команд и налаживание взаимосвязей на поле, нежели результат. Вряд ли игра получится зрелищной и фееричной. Наиболее логичным итогом накануне кажется ничья.

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