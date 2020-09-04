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Германия упустила победу на последних секундах, и Украина возглавила группу

4 сентября, 00:36

Елена Павлова Елена Павлова

В Штутгарте испанцы сумели забить на седьмой дополнительной минуте

Во втором матче 4-й группы Лиги наций, где выступает сборная Украины, сошлись чемпионы мира 2014-го и 2010 года – Германия и Испания соответственно. На старте нового сезона в Штутгарте обе команды не могли похвастать оптимальными составами, зато у наставников была возможность посмотреть новичков и немного поэкспериментировать. Немцы были ближе к победе в этом поединке, но не сумели ее удержать – 1:1. Тогда как Украина во Львове дожала Швейцарию.

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На 52-й минуте счет в матче открыл нападающий немецкой команды Тимо Вернер. Робин Гозенс отдал пас с левого края чужой штрафной на форварда "Челси", и тот прицельно, низом, пробил в угол ворот Давида Де Хеа.

Германия готовилась праздновать победу, но на последних секундах добавленного времени – уже на 97-й минуте – счет сравнял Хосе Гайя. Ферран Торрес навесил с правого фланга атаки на линию вратарской, откуда Родриго сбросил мяч на Гайю, и Хосе буквально с метра переправил мяч в сетку. Немецкие защитники выглядели растерянными.

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Любопытно, что в прошлый раз команды встречались в марте 2018 года. Тогда в товарищеском матче, который проходил в Дюссельдорфе, Германия и Испания также разошлись миром со счетом 1:1.

Германия – Испания

Германия – Испания / Фото: Reuters

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Благодаря ничьей в Штутгарте группу с тремя очками возглавила сборная Украины, которая следующий поединок проведет уже 6 сентября против сборной Испании в Мадриде. Германия в этот день отправится в Базель в гости к Швейцарии.

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