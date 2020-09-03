Сборная Украины в сумасшедшем по напряжению матче вырывает победу у Швейцарии

В стартовом поединке нового сезона Лиги наций сборная Украины принимала во Львове Швейцарию – участника плей-офф чемпионата мира-2018 в России. Несмотря на значительный перерыв из-за пандемии коронавируса, игра получилась очень динамичной с большим количеством опасных моментов. Первый матч команды Шевченко в элитном дивизионе мог завершиться с любым счетом, но "сине-желтые" таки вырвали победу – 2:1.

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Едва футболисты вошли в игру, а Руслан Малиновский уже мог открыть счет. Полузащитник "Аталанты" зряче бабахнул издали, но гостей выручила штанга. Любопытно, что во втором тайме эта же стойка выручит сборную Украины и Андрея Пятова.

Но долго ждать забитого мяча не пришлось. Уже на 14-й минуте Андрей Ярмоленко вывел Украину вперед. Тымчик вылетел на свидание с Зоммером, однако угол был слишком острым, и Александр пробил во вратаря. Тем не менее мяч снова отскочил к футболисту "Динамо", который отпасовал на Ярмоленко. И Андрей пяткой затолкал снаряд в сетку – 0:1.

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Швейцария отыгралась практически в раздевалку. На 41-й минуте Сеферович получил мяч от Джаки перед украинской штрафной, качнул Зинченко и точно пробил в ближний угол. Пятов прыгал, но спасти не смог – 1:1.

Решающим в матче стал удар Александра Зинченко, который менее 10 дней назад отгулял громкую свадьбу с журналисткой Владой Седан. Полузащитник "МанСити" получил мяч на углу штрафной от Михайличенко и "парашютом" отправил снаряд за шиворот Зоммеру – 2:1. Свой гол Зинченко посвятил врачу сборной Ашоту Худаева, который умер от коронавируса.

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После этого была возможность упрочить лидерство у Жуниора Мораеса. Да и швейцарские атаки заставляли затаить дыхание, но счет остался неизменным. Отметим, что Александр Тымчик и Богдан Михайличенко сегодня дебютировали в сборной Украины.

Александр Зинченко празднует гол в ворота Швейцарии / Фото: Reuters

А свой следующий матч Лиги наций команда Андрея Шевченко проведет уже 6 сентября против сборной Испании в Мадриде.

Украина — Швейцария – 2:1

Голы: Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 — Сеферович, 41

Украина: Пятов — Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Малиновский, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Мораес, Коноплянка (Яремчук, 54).

Швейцария: Зоммер — Мбабу, Эльведи, Аканжи, Родригес, Цубер (Штеффен, 46) — Эмболо, Соу (Эбишер, 82), Джака, Варгас (Айети, 73) — Сеферович.

Предупреждения: Тымчик — Штеффен, Элведи.

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