Герой в супермаркете и Соломонова победа: эхо полуфиналов Кубка Украины

"Шахтер" вышел в свой 19-й финал, где "горняков" ждет команда с полем чудес из поселка Петрово

Впервые клуб из первой лиги - в финале Кубка. Фото ingulec.com.

Это случилось! В финале Кубка Украины впервые сыграет команда первой лиги. И даже не из города, а из пгт - 7-тысячного Петрово (Кировоградская область). Сенсационный "Ингулец", на предыдущей стадии выбивший из розыгрыша "Карпаты", снял скальп и с "Зари" - 2:1. Поле стадиона в Петрово стало для его хозяев поистине полем чудес. Не зря президент "Ингульца" Александр Поворознюк так настаивал на проведении матча именно на домашней арене.

Подопечные Сергея Лавриненко, сдержав стартовый натиск гостей из УПЛ, игравших по сути сильнейшим составом, в первой же ответной атаке открыли счет. Балан, прорвавшись по правому флангу к линии штрафной, откатил на набегающего Запорожца, и тот в касание расстрелял ворота. Дальше - больше. Незадолго до конца первого тайма хозяева заработали стандарт у левой бровки, метрах в 30 от ворот. Щедрый даже не бил, а просто навесил во вратарскую, но мяч перелетел всех, срикошетил на мокром газоне и залетел в левую от Луиса Фелипе "девятку" – 2:0. "Это не был удар по воротам, я навешивал на головы, но бил так, чтобы мяч летел в створ, в направлении дальнего угла. Знал, что такие иногда залетают, особенно на скользком поле. И видите, все получилось, как я и хотел, - рассказал "Сегодня" потом сам герой эпизода. - А вообще, это не самый мой дальний гол, когда-то, играя за дубль "Динамо", я забил с центра поля - увидел, что вратарь вышел из ворот и перебросил".

Перед перерывом защитник "Зари" Чеберко один гол отквитал, и в концовке луганчане вдавили "Ингулец" в штрафную, но счет не изменили - 2:1. После финального свистка на поле начались массовые обнимашки с участием не только игроков и тренеров, но и болельщиков "Ингульца". "Президент зашел после матча, всех поздравлял. Был очень доволен. Но никаких победных банкетов пока не закатывали, все уже разъехались по домам. Я сейчас в супермаркете, со своей девушкой", - сказал нам через два часа после матча Артем Щедрый. "А второй полуфинал неинтересен?" - поинтересовались мы. "А что там? 0:0 за 10 минут до конца? Ух ты! Вот будет номер, если в финал выйдут две команды из первой лиги. Все, бегу домой, чтобы на дополнительное время успеть".

Фото официального сайта ФК "Шахтер"

"ДНЕПР-1" – "ШАХТЕР". Но дополнительного времени в Днепре не случилось. Хотя 13-й подряд кубковый полуфинал "Шахтера" уже грозил стать чертовой дюжиной. "Горняки" имели огромное преимущество, владея мячом 70% времени и нанеся 17 ударов по воротам "Днепра-1" (против двух в ответ), но расколдовать нули на табло сумели лишь за три минуты до конца основного времени, когда вышедший на замену Дентиньо головой замкнул навес Соломона от правой бровки. А уже в компенсированное время Соломон добавил к ассисту гол, забив плотным ударом с линии штрафной - 2:0. "Шахтер" в 19-й раз в своей истории вышел в финал Кубка страны, и теперь 15 мая в Запорожье будет экзаменовать "Ингулец".

"Почему так долго не получалось забить? "Днепр" очень компактно играл в обороне, а нам не хватало правильных последних решений, - сказал после окончания полуфинала тренер "Шахтера" Паулу Фонсека. - А вообще должен отметить, что если бы "Днепр-1" играл в УПЛ, он бы был в топ-6. Буду искренне рад, если эта команда, тренера которой Дмитрия Михайленко я очень уважаю за качественную организацию игры, в следующем году окажется в нашей лиге... А финал Кубка — если бы кто-то сказал, что из другой пары выйдет не "Заря", ему бы не поверили. Но я посмотрел фрагменты матча, и увидел очень собранную команду, команду-бойца. Мы будем уважать "Ингулец", потому что это финал".

Финал Кубка "Шахтер" – "Ингулец" состоится 15 мая в Запорожье на "Славутич-Арене", вмещающей 12 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, киевское "Динамо" стало уникальной командой этой Лиги чемпионов. Лишь киевляне в нынешнем евросезоне сумели не пропустить дома от сумасшедшего "Аякса". Роналду такое и не снилось.

Также сообщалось, что бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал трансферы киевлян. "Подписание динамовцами Пены – это дно", – заявил Леоненко.

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