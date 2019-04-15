"Подписание киевским "Динамо" Пены – это дно": Леоненко – о трансферах своей бывшей команды

Экс-форвард киевлян проехался по селекционной политике столичного клуба

Новичок киевлян де Пена. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал трансферную политику столичного клуба, последним новичком которого стал безработный из Уругвая – 27-летний вингер Карлос де Пена, способный сыграть и нападающего. На днях вице-чемпионы Украины заключили контракт с этим футболистом, безуспешно пытавшимся закрепиться в Англии и Испании. Соглашение рассчитано до конца сезона.

"Тут все просто. О какой можно говорить системе, если латиноамериканцы не подходят под модель игры "Динамо". Хацкевич сразу сказал, что они играют в комнатный футбол, – сказал в эфире программы "Великий футбол" Виктор Леоненко. - Почему они играют в "Шахтере" и "Металлисте"? У "горняков" впереди одни бразильцы, они понимают друг друга, им не надо умирать на поле, как в "Динамо". Причем здесь Красников? В киевском клубе ни один бразилец не заиграет, там надо бежать и умирать".

"Есть надежда, что Карлос де Пена сможет случайно заиграть, ведь чемпионат сейчас слабый, – добавил Виктор Леоненко. - Но подписание таких контрактов просто опускает "Динамо" – великий клуб, как говорят – на самое дно".

Ранее без Карлоса де Пены в составе обескровленное "Динамо" вырвало победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины. "Киевляне забили бы рано или поздно", – сказал об этом матче экс-форвард сборной Украины Алексей Белик.

Тем временем жена динамовского форварда Франа Соля рассекретила кадры своего досуга в украинской столице. Аида посетила ресторан в платье с довольно откровенным декольте и к фото из заведения, которое девушка выложила у себя в Instagram, она добавила отметку: "18+".

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