"Героям слава!": сборная Украины по футболу поздравила страну с Днем Независимости

Футболисты главной команды страны заявляют, что синий и желтый - это цвета их сердец

/ Фото: AFP

Игроки национальной сборной Украины по футболу поздравили страну с Днем Независимости. Ролик продолжительностью 78 секунд, в сьемках которого приняли участие Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Александр Караваев, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Александра Зинченко и другие футболисты главной команды страны, опубликован на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

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Напомним, ранее соперник нашей сборной перепутал украинский флаг на афише к матчу. Команда Нигерии огласила состав на поединок, который пройдет на "Днепр-Арене" 10 сентября. Заявочный лист сопроводили флагами двух стран, да вот только африканцы ошиблись с украинским, перевернув сине-желтый стяг вверх ногами.

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Также сообщалось, что сборная Украины проведет тренировку на искусственном поле. Команда Андрея Шевченко начнет свой сентябрьский сбор 2-го числа открытой тренировкой в НСК "Олимпийский". В последующие дни, 3-го и 4 сентября, национальная сборная будет тренироваться на натуральном поле НТК им. В. Банникова, а 5-го числа проведет занятия на искусственном газоне в Ирпене под Киевом. Такая тренировка необходима, поскольку отборочный поединок Евро-2020 с Литвой в Вильнюсе 7 сентября будет проходить именно на искусственном покрытии.

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