Гибралтар в отборе на Евро-2020 в свои ворота забил больше, чем в чужие
Голы и лучшие моменты матча квалификации Евро-2020
Сборная Ирландии одержала домашнюю победу в матче отбора на Евро-2020 над командой Гибралтара. Счет в матче был открыт после автогола одного из самых известных гибралтарских футболистов Джозефа Чиполины. А перед самым финальным свистком Робби Брэйди удвоил преимущество хозяев поля.
Ирландия – Гибралтар – 2:0
Голы: Чиполина (29, аг), Брэйди (90)
Ирландия: Рэндолф, Коулмэн, Даффи, Кио, Стивенс, Хендрик, Макклейн, Хурихэйн, Робинсон (Брэйди, 73), Макголдрик, Хоган (Магуайр, 66).
Гибралтар: Голдуин, Чиполина, Эннесли, Чиполина, Понс (Бритто, 64), Эрнандес (Джолли, 77), Сарджент, Уокер, Де Барр, Оливеро, Кассиаро (Бардон, 10).
Предупреждения: Оливеро (25), Стивенс (68).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИРЛАНДИЯ
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|2
|ДАНИЯ
|3
|1
|2
|0
|9-5
|5
|3
|ШВЕЙЦАРИЯ
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|4
|ГРУЗИЯ
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|5
|ГИБРАЛТАР
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
Напомним, сборная Украины в непростом поединке обыграла Люксембург во Львове Победный гол в самом дебюте встрече забил Роман Яремчук. Видео голов и обзор матча Украина – Люксембург 1:0 есть на нашем сайте.
Напомним, в пятницу, 7 июня, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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