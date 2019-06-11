Гибралтар в отборе на Евро-2020 в свои ворота забил больше, чем в чужие

Голы и лучшие моменты матча квалификации Евро-2020

Фото: Reuters

Сборная Ирландии одержала домашнюю победу в матче отбора на Евро-2020 над командой Гибралтара. Счет в матче был открыт после автогола одного из самых известных гибралтарских футболистов Джозефа Чиполины. А перед самым финальным свистком Робби Брэйди удвоил преимущество хозяев поля.

Ирландия – Гибралтар – 2:0

Голы: Чиполина (29, аг), Брэйди (90)

Ирландия: Рэндолф, Коулмэн, Даффи, Кио, Стивенс, Хендрик, Макклейн, Хурихэйн, Робинсон (Брэйди, 73), Макголдрик, Хоган (Магуайр, 66).

Гибралтар: Голдуин, Чиполина, Эннесли, Чиполина, Понс (Бритто, 64), Эрнандес (Джолли, 77), Сарджент, Уокер, Де Барр, Оливеро, Кассиаро (Бардон, 10).

Предупреждения: Оливеро (25), Стивенс (68).

N Команды И В Н П М О 1 ИРЛАНДИЯ 4 3 1 0 5-1 10 2 ДАНИЯ 3 1 2 0 9-5 5 3 ШВЕЙЦАРИЯ 2 1 1 0 5-3 4 4 ГРУЗИЯ 4 1 0 3 4-8 3 5 ГИБРАЛТАР 3 0 0 3 0-6 0

Напомним, сборная Украины в непростом поединке обыграла Люксембург во Львове Победный гол в самом дебюте встрече забил Роман Яремчук. Видео голов и обзор матча Украина – Люксембург 1:0 есть на нашем сайте.

Напомним, в пятницу, 7 июня, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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