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Глава испанского футбола против возвращения Неймара в "Барселону"

1 июля, 14:23

Хавьер Тебас считает, что поведение бразильца не подходит для Ла Лиги

Неймара не ждут в Испании
Неймара не ждут в Испании. Фото: AFP

Президент Ла Лиги (высшего дивизиона Испании) Хавьер Тебас поделился мыслями о потенциальном возвращении в чемпионат Испании форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара.

"Я бы предпочел, чтобы Неймар не возвращался в Ла Лигу. Он не является хорошим примером для подражания. Неймар может быть отличным игроком, но манеры поведения также очень важны в ценностях, которые мы пропагандируем. 

Мы хотим привлекать лучших игроков в Ла Лигу, но поведение Неймара не подходит для нашего турнира. Мы много работали и не хотим потерять имидж", – сказал Тебас.

Ранее сообщалось, что бразилец уже согласовал контракт с "Барселоной" и объявит о своем желании вернуться в каталонский клуб после завершения Кубка Америки. 

Как известно, параллельно с устройством своей футбольной судьбы Неймар в эти отбивается от обвинений в изнасиловании, предъявленных вингеру по заявлению бразильской модели Нажилы Триндади. Правда, этот суд уже превращается в цирк - обвиняющая Неймара девушка потеряла телефон с уликами. Сам форвард ранее пошел в контратаку, подав встречный иск о клевете.

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Неймар

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