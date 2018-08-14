"Главное, чтобы белорусам не отключили газ": экс-футболист насмехается над поражением "Зенита"

Тумилович считает, что от российского правительства сейчас можно ожидать чего угодно

Бывший вратарь минского "Динамо" и сборной Беларуси Геннадий Тумилович высказался о крупной победе белорусской команды над российским "Зенитом" (4:0) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоялась в четверг в Минске и неожиданно завершилась со счетом 4:0 в пользу "Динамо". Голы забили Урош Николич (12-я и 67-я минуты), Владимир Хващинский (32) и Нино Галович (41). Отметим, что весь матч в составе "Динамо" Минск отыграл экс-игрок киевского "Динамо" Никита Корзун.

"Динамо" совершило нечто значимое. Если уж наш президент заговорил о футболе… Это же самый главный показатель. Значит, случилось что-то важное.

Главное, чтобы до четверга белорусам не отключили газ. Питерские болельщики, кстати, говорили об этом после финального свистка. Причем, кажется, даже не в шутку: мол, увидишь, у Беларуси начнутся проблемы. От российского правительства сейчас можно ожидать чего угодно", – сказал Тумилович.

Ответная встреча состоится в четверг, 16 августа в Санкт-Петербурге.

Также в прошлый четверг "Мариуполь" проиграл "Бордо" в квалификации Лиги Европы. Украинский клуб забил первым (отличился Дмитрий Мишнев), но затем пропустил три мяча. Поединок прошел в Одессе на стадионе "Черноморец", где накануне красили траву в зеленый цвет. Ответный матч пройдет в Бордо 16 августа.