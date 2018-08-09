"Мариуполь" первым забил, но проиграл "Бордо" в Лиге Европы

Забив быстрый гол в Одессе, "Мариуполь" пропустил в ответ три мяча

"Мариуполь" стартовал в третьем раунде квалификации Лиги Европы. В четверг команда Александра Бабича в Одессе на стадионе "Черноморец" проиграла французскому "Бордо" со счетом 1:3. Ответный матч пройдет в Бордо 16 августа.

"Мариуполь" забил первым: на девятой минуте после розыгрыша углового Дмитрий Мишнев в падении в касание мощно пробил в нижний угол – 1:0. Гости еще в первом тайме ответили дублем Гаэтана Лаборде, который забил два мяча за четыре минуты. Во втором тайме 18-летний полузащитник "Бордо" Орелин Чоэми установил окончательный счет.

Напомним, что в предыдущем раунде "Мариуполь" по сумме двух матчей обыграл шведский "Юргорден". Первая встреча команд в Стокгольме завершилась ничьей 1:1, а в Одессе азовцы вырвали победу со счетом 2:1 в дополнительное время.

Также в четверг свой матч третьего раунда квалификации Лиги Европы проводит "Заря". Смотреть матч "Заря" – "Брага" можно на канале 2+2.

К слову, о качестве газона на стадионе "Черноморце", где проходил поединок "Мариуполь" – "Бордо". В сети появилось видео, на котором запечатлено, как работники стадиона красят траву в зеленый цвет. Из-за сильной жары трава на арене выгорела, поэтому имеет непрезентабельный вид.