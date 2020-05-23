Главного героя Германии 21-го века отпускают из Дортмунда: совершенно бесплатно!

Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сообщил, что полузащитник команды Марио Гетце покинет клуб в летнее трансферное окно по истечении своего контракта в качестве свободного агента. То есть бесплатно. "Марио уйдет летом. Это решение стороны приняли после обсуждения ситуации. Марио – хороший парень", – приводит слова Михаэля Цорка Sky Germany. Ранее мы писали, что Гетце требует от "Боруссии" слишком много денег.

"Сейчас мы играем по схеме "3-4-3", и Марио Гетце, к сожалению, в нее не вписывается. Нужно признавать правду", – говорил ранее главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр

"Стиль игры Гетце сейчас не востребован. Он слишком медленный для "Боруссии", – заявлял, в свою очередь, легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус

Марио Гетце / Фото: Getty Images

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Отметим, что Марио Гетце – воспитанник дортмундской "Боруссии". Выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешел в мюнхенскую "Баварию". Летом 2016 года немецкий полузащитник вернулся в родной клуб, сумма трансфера составила 22 млн евро. Сейчас ему 27 лет. По слухам, в услугах Гетце заинтересованы римские "Рома" и "Лацио".

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Напомним, что планетарную славу Гетце по прозвищу "Золотой мальчик" принес чемпионат мира-2014, в финале которого Марио в дополнительное время забил победный гол в ворота Аргентины Лионеля Месси и принес титул Германии.

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