"Боруссия" избавится от воспитанника, который требует слишком много денег

/ Фото: Reuters

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Летом этого года у 27-летнего футболиста истекает контракт со "Шмелями", и стороны не сумели договориться о его продлении.

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Марио не согласился на понижение зарплаты, а также выразил желание получать регулярную игровую практику. Ранее сообщалось, что в услугах Гетце заинтересованы "Интер", "Эвертон" и "Герта".

Марио является воспитанником "Боруссии", за которую выступал с 2008 по 2013 год, после чего перешел в "Баварию". Летом 2016 года хавбек вернулся в родной клуб.

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/ Фото: AFP

В нынешнем сезоне Гетце принял участие в 11 матчах немецкой Бундеслиги, отметившись тремя голами

Ранее сообщалось, что самого дорогого игрока Бундеслиги хотят продать по дешевке. Главным претендентом на английского вундеркинда из "Боруссии" является "Челси".

Также мы писали, что самый быстрый футболист в истории Бундеслиги летит по полю со скоростью 36 км/ч. Защитник "Боруссии" Дортмунд Ашраф Хакими установил рекорд чемпионата Германии.

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