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Главный тренер "Арсенала" купил сторожевую собаку за бешеные деньги

5 августа, 20:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Микель Артета опасается, что его дом могут ограбить, и решил защититься

На Туманном Альбионе до сих пор довольно часты ограбления, и, чтобы уберечь себя от преступников, многие владельцы частных домов нанимают охрану. А некоторые решают доверить свои владения сторожевым собакам. К числу таких присоединился главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета. Кстати, на днях футболисты "Арсенала" сломали Кубок Англии после победы в финале над "Челси".

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38-летний испанец приобрел голландскую овчарку, сообщило британское издание Dail Mail. Ее стоимость составляет примерно 20 тысяч фунтов стерлингов, что, естественно, довольно дорого как для собаки. Помогло Микелю с покупкой специальное агентство, работающее под девизом: "Эксклюзивные собаки для эксклюзивных людей".

Ранее пса у того же продавца приобрел бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир.

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Напомним, Артета длительное время был ассистентом у Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", но в середине сезона 2019/2020 воспользовался шансов приступить к самостоятельной работе в Лондоне. Ранее тренер "Арсенала" вылечился от коронавируса. Микель переболел еще весной.

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Смотрите, как "Арсенал" вылетел из Лиги Европы в 1/16 финала от "Олимпиакоса" еще в конце февраля:

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собака футбол Арсенал Лондон сторож Микель Артета
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