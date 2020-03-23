В сторону позитива: главный тренер "Арсенала" вылечился от коронавируса

На фоне негативных новостей о пандемии коронавируса порой встречаются и позитивные. Сегодня о своем излечении от вирусной инфекции сообщил главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета. Напомним, именно из-за диагностирования коронавируса у испанского специалиста сначала ушел на карантин его клуб, а затем решили остановить и весь чемпионат Англии. Несколько дней назад самочувствие Артеты улучшилось.

О своем состоянии здоровья Микель рассказал британскому изданию Evening Standard:

"Сейчас я чувствую себя действительно хорошо. Думаю, что выздоровел. Мне понадобилось три или четыре дня, чтобы появилось больше энергии, а симптомы остались позади... Хотя сначала все не выглядело так хорошо. Я сдал тест – и мне поставили диагноз на следующий день. Мы сразу же сообщили об этом Премьер-лиге, потому что все, кто был в контакте со мной, должны были быть помещены на карантин. После этого АПЛ приостановила игры".

Напомним, что у наставника "канониров" Микеля Артеты обнаружили коронавирус 13 марта.

Также мы писали, что игрок "Челси" Хадсон-Одои вылечился от коронавируса.

Смотрите, как "Арсенал" обыгрывал "Олимпиакос" в Греции в Лиге Европы

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама