Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

В сторону позитива: главный тренер "Арсенала" вылечился от коронавируса

23 марта, 17:01

Вадим Авдасев

Микель Артета сообщил, что больше не чувствует неприятных симптомов

На фоне негативных новостей о пандемии коронавируса порой встречаются и позитивные. Сегодня о своем излечении от вирусной инфекции сообщил главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета. Напомним, именно из-за диагностирования коронавируса у испанского специалиста сначала ушел на карантин его клуб, а затем решили остановить и весь чемпионат Англии. Несколько дней назад самочувствие Артеты улучшилось.

О своем состоянии здоровья Микель рассказал британскому изданию Evening Standard:

"Сейчас я чувствую себя действительно хорошо. Думаю, что выздоровел. Мне понадобилось три или четыре дня, чтобы появилось больше энергии, а симптомы остались позади... Хотя сначала все не выглядело так хорошо. Я сдал тест – и мне поставили диагноз на следующий день. Мы сразу же сообщили об этом Премьер-лиге, потому что все, кто был в контакте со мной, должны были быть помещены на карантин. После этого АПЛ приостановила игры".

Напомним, что у наставника "канониров" Микеля Артеты обнаружили коронавирус 13 марта.

Также мы писали, что игрок "Челси" Хадсон-Одои вылечился от коронавируса.

Смотрите, как "Арсенал" обыгрывал "Олимпиакос" в Греции в Лиге Европы

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

здоровье футбол лечение Арсенал Лондон коронавирус Микель Артета

Источник: isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...