Главный тренер "Карпат" уходит в отставку, чтобы сохранить себе жизнь

64-летний испанец Фабри Гонсалес признался, что ему было очень плохо во время сумасшедшего матча с "Олимпиком"

Фабри Гонсалес. Фото: Facebook

После матча 31-го тура чемпионата Украины "Карпаты" – "Олимпик" (3:3), в котором хозяева умудрились на последних минутах разбазарить преимущество в два мяча, главный тренер львовян Фабри Гонсалес заявил, что подает в отставку. При этом 64-летний испанец аргументировал свое решение тем, что еще хочет пожить.

"Сегодняшняя игра была сумасшедшая, – сказал по окончании матча "Карпаты" – "Олимпик" Фабри Гонсалес. – Сейчас я могу официально сказать, что сил у меня больше нет, чтобы продолжать работать в этой команде. Я больше не могу ничего сделать. Все, кто работают в этой команде – профессионалы. Но реальность такова, что постоянно происходят такие моменты, как сегодня, которые не дают шансов на победу. Если такие голы пропускаются, то как бы хорошо ты ни играл, ты не выиграешь. Я желаю лучшего этой команде, но сил продолжать у меня нет. Я также должен заботиться о своем здоровье. Дойдет до того, что однажды я просто умру на этом поле. Сегодня у меня раза четыре кружилась голова от того, что происходило. Я очень разочаровался".

Как мы сообщали ранее, Киев рискует потерять одну команду УПЛ. Столичный "Арсенал" практически лишился шансов сохранить прописку в высшем дивизионе, проиграв в субботу в Чернигове "Десне" со счетом 0:1.

Напомним, обладателем Кубка Украины и "золота" УПЛ в нынешнем сезоне стал "Шахтер", по числу трофеев за время независимости обошедший "Динамо".

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