Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,11
30,25

Главный тренер "Манчестер Сити" пожертвовал крупную сумму денег на борьбу с коронавирусом

24 марта, 23:03

Максим Перепелица

Хосеп Гвардиола помог медицинскому колледжу Барселоны

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожертвовал один миллион евро медицинскому колледжу Барселоны и фонду Анхеля Солера Даниэля для борьбы с коронавирусом. Эти деньги будут использованы для покупки медицинского оборудования. Ранее мы рассказывали, что игроки "Барселоны" не против потерять часть зарплаты ради выгоды для клуба.

"Пеп Гвардиола принял участие в кампании по пожертвованиям медицинскому колледжу Барселоны и фонду Анхеля Солера Даниэля с финансовым взносом в размере одного миллиона евро на приобретение санитарных материалов во время чрезвычайной ситуации с Covid-19", – говорится в заявлении на сайте колледжа.

С момента начала вспышки коронавируса в Испании на 24 марта зарегистрировано 39676 случаев заражения Covid-19, 2800 человек скончались.

Ранее СМИ со ссылкой на секретный отчет, подготовленный для британского правительства, писали, что эпидемия болезни, которую вызывает новый коронавирус, в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона человек.

Смотрите, что творится в метро Лондона:

Давка в метро Лондона. Источник: REUTERS/TOMASZ MICHEWICZ

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола коронавирус

Источник: sport.es

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...