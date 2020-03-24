Главный тренер "Манчестер Сити" пожертвовал крупную сумму денег на борьбу с коронавирусом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожертвовал один миллион евро медицинскому колледжу Барселоны и фонду Анхеля Солера Даниэля для борьбы с коронавирусом. Эти деньги будут использованы для покупки медицинского оборудования. Ранее мы рассказывали, что игроки "Барселоны" не против потерять часть зарплаты ради выгоды для клуба.

"Пеп Гвардиола принял участие в кампании по пожертвованиям медицинскому колледжу Барселоны и фонду Анхеля Солера Даниэля с финансовым взносом в размере одного миллиона евро на приобретение санитарных материалов во время чрезвычайной ситуации с Covid-19", – говорится в заявлении на сайте колледжа.

С момента начала вспышки коронавируса в Испании на 24 марта зарегистрировано 39676 случаев заражения Covid-19, 2800 человек скончались.

Ранее СМИ со ссылкой на секретный отчет, подготовленный для британского правительства, писали, что эпидемия болезни, которую вызывает новый коронавирус, в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона человек.

Смотрите, что творится в метро Лондона:

Давка в метро Лондона. Источник: REUTERS/TOMASZ MICHEWICZ

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