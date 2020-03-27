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Главный тренер "Шахтера": "Поездка в супермаркет сейчас сложнее, чем игра с "Манчестер Сити"

27 марта, 13:36

Богдан Юрков

"Десять дней назад я думал об игре с "Динамо", а сегодня - о маске и мытье рук", - говорит Луиш Каштру

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, как справляется с карантином в связи с пандемией коронавируса. Напомним, на днях Каштру посетовал, что скучает по свободе.

"Причина отсутствия счастья в основном заключаются в том, что многие страдают от вируса, который захватил мир, опустошил жизни, разлучил семьи и разрушил мировую экономику, – отметил в интервью португальскому изданию Tribuna Expresso Луиш Каштру. – Теперь нам остается ожидать того, что станет со многими из нас. Сколько еще упадут и больше не поднимутся? Сколько будут двигаться дальше? У скольких будет достоинство помочь тем, кто упал?"

"Это будет бессмысленный день. Как бы я ни дисциплинировал себя, мне не хватает подготовки, матчей, просмотра соперника с помощью видео, отчета, видео нашей команды, планирования, предматчевой тревоги, соревновательного стресса, боли, радости победы и одинокой грусти после поражений, – посетовал главный тренер "Шахтера". – Я не знаю, когда все вернется на круги своя. Десять дней назад я думал об ответном матче Лиги Европы и встрече с "Динамо". Сегодня я думаю о маске, дезинфицирующем средстве, мытье рук и рискованной поездке в супермаркет, более сложной, чем игра против "Манчестер Сити" или "Аталанты"

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"Я измотан и измучен тем, что ничего не делаю. Мне говорят: "Смотрите фильмы, читайте, пишите, рисуйте…", но я не хочу этого. Эти занятия хороши, чтобы уравновесить меня, когда я работаю, но ничто из этого не делает меня счастливым. Я хочу тренироваться, я хочу играть и чтобы все, кто страдает, выздоравливали и возвращались в свои семьи", – отметил Луиш Каштру

Смотрите, как "Шахтер" обыграл в первой игре 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург"

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карантин Шахтер Донецк Луиш Каштру

Источник: ua.tribuna.com

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