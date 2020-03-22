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"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавируса

22 марта, 18:31

Богдан Юрков

"Жизнь предстала перед всеми нами в новом обличии", - говорит 58-летний португалец Луиш Каштру

Главный тренер "Шахтера" 58-летний португалец Луиш Каштру рассказал о своем отношении к пандемии коронавируса. Кроме того, специалист на своей странице в Instagram показал фото того, как выглядит его жизнь во время паузы в чемпионате Украины и еврокубках, остановленных из-за распространения инфекции.

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"Жизнь предстала перед всеми нами в новом обличии. Внезапно путешествия, игры, тренировки, анализ отчетов, планирование больше не имеют смысла. Моя жизнь, наши жизни изменились. Это привело к тому, что мы выходим из дома в масках, готовим, следим за одеждой, читаем, пишем и смотрим телевизор, чтобы попытаться понять, в каком направлении движемся. Многие из нас задаются вопросом ПОЧЕМУ?

Планета выравнивает баланс? Или это результат безответственного отношения человечества? Почему мы не были готовы? Мы могли бы задать много вопросов. Но я уверен в одном: наша планета, Земля, принадлежит не только людям, и не только Человек способен навязать свою волю. Существуют микроскопические существа, способные справиться с любым мировым лидером

Все изменилось. Планета очень изменилась. Вопрос, который мы все задаем: А ЧТО ТЕПЕРЬ? ДА, ЧТО ДАЛЬШЕ?

Я скучаю по СВОБОДЕ. Принимайте меры предосторожности и берегите себя

Обнимаю всех и желаю крепкого здоровья. Также хочу выразить благодарность всем тем профессионалам, кто защищает наше здоровье по всему миру без малейшего намека на проявление слабости. Поздравляю Вас, ЧЕМПИОНЫ", – написал у себя в Instagram главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру

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Отметим, что, по последним данным, в мире зафиксировано321 278 случаев заражения коронавирусом, из них 13 699 – смертельных. Вылечилось 96 006 человек.

Какими должны быть защитные перчатки и как часто их надо менять

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карантин Шахтер Донецк коронавирус Луиш Каштру

Источник: Сегодня|Спорт

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