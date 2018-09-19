Главой Премьер-лиги может стать экс-премьер Великобритании Тони Блэр

Сегодня, 12:26

При этом футбол никогда не был большой страстью экс-премьер-министра

Тони Блэр. Фото Getty
Тони Блэр. Фото Getty

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр является одним из претендентов на должность главы английской футбольной Премьер-лиги, сообщает Daily Mail. В начале лета на официальном сайте Премьер-лиги сообщалось, что действующий глава организации Ричард Скудамор покинет свой пост после почти 20 лет работы в организации, он уйдет в отставку до конца текущего года.

По информации издания, кандидатура 65-летнего Блэра упоминалась при неформальных обсуждениях на последней встрече руководителей клубов премьер-лиги. Отмечается, что, хотя футбол никогда не был большой страстью экс-премьер-министра, он определенно обладает достаточной харизмой и авторитетом, чтобы поддерживать порядок среди 20 клубов элитного дивизиона чемпионата страны.

В число других кандидатов на руководящие посты в премьер-лиге входят главы крупных телевещательной и телекоммуникационной компаний Британии Гэвин Паттерсон и Барни Фрэнсис.

Тони Блэр занимал пост премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 год.

Напомним, что в Премьер-лиге выступают два украинских футболиста – Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко. Дубль Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" одержать первую победу в чемпионате Англии.

Накануне стало известно, что на украинском ТВ появится программа про чемпионат Англии по футболу.
чемпионат Англии, Тони Блэр

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Источники:

РСпорт, Daily Mail / Sport

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