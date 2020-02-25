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"Год – это вечность": первая реакция на дисквалификацию динамовца Беседина за допинг

25 февраля, 17:14

23-летний нападающий, уличенный в приеме запрещенных препаратов, весь 2020-й проведет вне игры

Появилась первая реакция на решение УЕФА, согласно которому динамовец Беседин дисквалифицирован на год за допинг. Срок отстранения Артема от футбола начинается с 19 декабря 2019 года, сообщается на официальном сайте киевлян. Такой вердикт был ими получен сегодня по результатам слушаний Апелляционного органа Европейского футбольного союза.

Несмотря на то, что 23-летнему Артему Беседину, по самым суровым прогнозам, грозило четыре года дисквалификации, а он получил всего один год бана, бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко милосердными санкции УЕФА по отношению к динамовцу не назвал.

"Год дисквалификации для Беседина, много это или мало? Для футболиста – это вечность..." – написал на своей странице в Twitter Евгений Левченко

Накануне стало известно, что "Динамо" продлило контракт с Бесединым на четыре года. Именно столько лет вне игры "светило" ему в случае самого жесткого вердикта УЕФА.

В тренде
Официально: Артем Беседин дисквалифицирован на один год за употребление допинга

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Facebook

Напомним, Артем Беседин погорел на допинг-контроле после матча пятого тура группового раунда Лиги Европы, в котором "Динамо" на выезде проиграло "Мальме" 3:4. В том поединке игроки киевской команды были, на удивление, крайне заведенными, что, среди прочего, вылилось в удаление капитана "Динамо" Сергея Сидорчука за конфликт с судьей.

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УЕФА допинг Динамо Киев Евгений Левченко Артем Беседин

Источник: Сегодня|Спорт

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