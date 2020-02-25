Официально: Артем Беседин дисквалифицирован на один год за употребление допинга

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Артем Беседин дисквалифицирован на 1 год вместо четырех, как прогнозировали ранее. Срок дисквалификации начинается с 19 декабря 2019 года, сообщается на официальном сайте киевлян. Такое решение получили сегодня по результатам слушаний Апелляционного органа УЕФА.

В "Динамо" сообщают, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины. После ознакомления с полным текстом решения по делу Беседина в клубе примут решение по обжалованию этого решения в Спортивном арбитражном суде.

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Напомним, Беседин провалил допинг-тест после игры группового турнира Лиги Европы с "Мальме" (3:4). Также в сети появилась информация, что Беседин не согласен с обвинениями и требует вскрыть пробу В. Правда, позже эти слухи опровергли, отметив, что динамовец сотрудничает со следствием и ни о какой пробе В не может идти речь. Согласно информации в сети, у Беседина нашли допинг, а не наркотики.

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Напомним, что накануне "Динамо" продлило контракт с Бесединым на четыре года. Именно столько ему светило по самым суровым прогнозам.

Смотрите, как Беседин забивал голы в текущем сезоне:

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