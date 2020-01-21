Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины

Эмилиано Сала / Фото: AFP

Сегодня – годовщина гибели аргентинского футболиста Эмилио Салы. 28-летний нападающий летел из Франции в Великобританию для подписания контракта с новым клубом: "Нант" продал его "Кардифф Сити" за 15 миллионов фунтов. Но до пункта назначения игрок не долетел...

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Фатальная задержка

Сала летел через пролив Ла-Манш на частном самолете вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном. Возле острова Гернси пилот неожиданно запросил у местного диспетчера экстренную посадку, но вскоре борт исчез с экранов радаров. В течение трех дней спасатели Франции и Гернси пытались найти хотя бы остатки самолета, но их усилия не увенчались успехом. Родственники Эмилио начали частную поисковую операцию и 4 февраля с помощью подводной видеокамеры обнаружили обломки самолета и тело футболиста на глубине 63 метра. Тело пилота так и не нашли.

Оба клуба, "Нант" и "Кардифф", почтили память футболиста. При этом французы не забыли потребовать деньги за трансфер, и валлийцы согласились их выплатить после официального оглашения результатов следствия. В память о футболисте его первый клуб "Сан-Мартин де Прогресо" в октябре 2019 года переименовал свой стадион.

Примечательно, что Сала должен был вылететь из Нанта утром, но попросил отсрочку для того, чтобы попрощаться с друзьями во Франции. В итоге он полетел лишь вечером, а в ходе следствия выяснили, что пилот был дальтоником и не имел права летать в темное время суток. Неизвестно, как бы сложился полет, если бы он прошел утром. Окончательные итоги расследования обещали опубликовать в 2020 году. Неясной оставалась причина обнаружения в теле игрока угарного газа.

Авиакатастрофа с Эмилио Салой, к сожалению, – далеко не единственная в истории спорта. Припомним самые известные.

76 СМЕРТЕЙ. "Шапекоэнсе". 28 ноября 2016 года самолет, летевший из боливийского города Санта-Круз-де-ла-Сьерра в колумбийский Медельин, разбился не долетев до аэропорта. На его борту была футбольная команда бразильского клуба "Шапекоэнсе" и журналисты. Погибли 76 человек, 19 из которых – игроки. Они летели на финальный матч Кубка Южной Америки против колумбийского клуба "Атлетико Насьональ". При этом шестерым пассажирам удалось выжить.

44 СМЕРТИ. "Локомотив". 7 сентября 2011 года самолет Як-42 разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области России. На борту самолета находилась хоккейная команда "Локомотив" (Ярославль), которая летела на матч КХЛ в Минск. Всего в самолете было 37 пассажиров и восемь членов экипажа. При крушении выжили только хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Через несколько дней Галимов умер в Москве.

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168 СМЕРТЕЙ. Сборная Ирана по дзюдо. 15 июля 2009 года на северо-западе Ирана разбился самолет ТУ-154, следовавший из Тегерана в Ереван. Все 168 человек, находившихся на борту, погибли. В том числе юношеская сборная Ирана по дзюдо, летевшая в Армению на тренировочный сбор. Позже спортсмены должны были отправиться на турнир в Венгрию.

30 СМЕРТЕЙ. Сборная Замбии по футболу. 27 апреля 1993 года около берегов Габона рухнул в море самолет со сборной Замбии на борту, летевшей на отборочный матч чемпионата мира с Сенегалом. Все 30 летевших погибли, в том числе 18 футболистов. Причиной катастрофы стала чудовищная халатность пилотов. Сперва они решились взлететь, зная о проблемах с одним из двигателей. А затем по ошибке вместо неисправного отключили работающий.

176 СМЕРТЕЙ. Футболисты голландского Суринама. 7 июня 1989 года в аэропорту столицы Суринама, Парамарибо, в авиакатастрофе погибли 23 голландских футболиста суринамского происхождения. В общей сложности погибли 176 человек из 187 пассажиров и членов экипажа. Игроки летели на товарищеские матчи. Приглашали в вояж знаменитых Рууда Гуллита и Франка Райкарда, но звезды "Милана" и сборной Нидерландов отказались. Это спасло им жизни.

87 СМЕРТЕЙ. Сборная США по боксу. 14 марта 1980 года в авиакатастрофе самолета Ил-62 возле столицы Польши, Варшавы, погибли 22 члена национальной сборной США по боксу среди любителей, а всего – 87 человек. Причина крушения – технические неисправности.

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169 СМЕРТЕЙ. Футболисты "Пахтакора". Самая масштабная авиакатастрофа в СССР случилась в небе Украины над нынешним Каменским. 11 августа 1979 года при столкновении двух ТУ-134 погибли 17 игроков и администраторов футбольного клуба "Пахтакор" (Ташкент). После трагедии состав узбекского клуба усилили за счет игроков из других команд, а "Пахтакору" в течение трех лет гарантировали место в высшей лиге чемпионата СССР независимо от результатов. Катастрофа унесла жизни 169 человек.

6 СМЕРТЕЙ. Чемпион Формулы-1. 29 ноября 1975 года чемпион гонок Формулы-1 англичанин Грэм Хилл, находившейся за штурвалом личного самолета, погиб сам по собственной глупости и угробил еще пятерых членов своей команды. Гонщик очень спешил вернуться домой после гонок во Франции и проигнорировал предупреждения диспетчеров в Лондоне о плохой погоде и просьбе сесть в альтернативном аэропорту. Зацепив деревья, самолет упал в 6 км от посадочной полосы.

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30 СМЕРТЕЙ. Уругвайские регбисты. 13 октября 1972 года авиалайнер Уругвайских ВВС выполнял чартерный рейс из Монтевидео в Сантьяго. На его борту находились пятеро членов экипажа и 40 пассажиров: члены регбийной команды "Олд Крисченс", их родственники и спонсоры. На подлете к столице Чили лайнер влетел в циклон, врезался в скалу и рухнул у подножия горы. Спасатели узнали, что в результате катастрофы погибли не все лишь после того, как двое выживших, проблуждав 10 дней, набрели на пастухов в предгорьях Анд. И только через два месяца (!) чилийские ВВС обнаружили еще 14 уцелевших во время аварии. Об этой истории написали книгу и сняли фильм под названием "Живые". В драме, в частности, рассказывалось, как выжившие ели замерзшие тела своих погибших товарищей, чтобы не умереть от голода…

75 СМЕРТЕЙ. Игроки в американский футбол. 14 ноября 1970 года в Вирджинии (США) в авиакатастрофе погибли 37 игроков команды университета Маршалла по американскому футболу. Также на борту находились болельщики. Никому из 75 человек не удалось выжить.

73 СМЕРТИ. Сборная США по фигурному катанию. 18 американских фигуристов весной 1961 года погибли при крушении около Брюсселя самолета, совершавшего рейс из Нью-Йорка в столицу Бельгии. Всего тот день стал последним для 73 человек. Фигуристы следовали в Прагу на чемпионат мира. В знак уважения к погибшим турнир отменили. В то время фигуристы США занимали ведущие позиции.

24 СМЕРТИ. Футболисты "МЮ". 6 февраля 1958 года самолет с футболистами "Манчестер Юнайтед" на борту потерпел крушение из-за снегопада при взлете в аэропорту Мюнхена. Погибло 24 человека, в том числе восемь футболистов, трое работников клуба и восемь журналистов. Команда возвращалась домой после ответного матча 1/4 финала Кубка чемпионов с сербской "Црвеной Звездой". Встреча закончилась вничью и позволила "МЮ" выйти в полуфинал. В живых остался вратарь сборной Северной Ирландии Гарри Грегг, который помогал вытаскивать раненых из-под обломков самолёта. Через полгода он восстановился и вновь занял место в воротах клуба.

19 СМЕРТЕЙ. Уцелевший Бобров. 5 января 1950 года по дороге из Москвы в Челябинск разбились хоккеисты команды ВВС. В авиакатастрофе погибли 19 человек. А легендарный Всеволод Бобров тот рейс проспал и опоздал на самолет. Остался живым и администратор команды Кольчугин, которого тренер команды Бочарников прямо из самолета отправил за Бобровым.

31 СМЕРТЬ. Футболисты "Торино". Первая масштабная катастрофа со спортсменами произошла в Италии. 4 мая 1949 года самолет, в котором из Португалии летела команда итальянского "Торино", разбился в нескольких километрах от Турина, врезавшись в горный холм. Погибли 31 пассажир, в том числе 18 футболистов, журналисты и официальные лица.

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