Гол Марио Манджукича, который вывел "Ювентус" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Обзор матча "Ювентус" – "Валенсия", исход которого решил один забитый мяч во втором тайме

В рамках группы H Лиги чемпионов выход в 1/8 финала себе обеспечил туринский "Ювентус", который во вторник обыграл дома испанскую "Валенсию" со счетом 1:0 благодаря голу Марио Манджукича (59).

Обзор матча "Ювентус" – "Валенсия" 1:0

"Ювентус" набрал 12 очков и лидирует в таблице своей группы. Также выход в 1/8 финала оформил "Манчестер Юнайтед", набравший 10 очков. "Валенсия" (5 очков) останется на третьем месте, дающем право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы, а "Янг Бойз" (1) замыкает таблицу квартета и точно покинет еврокубки.





N Команда И В Н П М О 1 ЮВЕНТУС ЮВЕНТУС 5 4 0 1 8-2 12 2 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 5 3 1 1 6-2 10 3 ВАЛЕНСИЯ ВАЛЕНСИЯ 5 1 2 2 4-5 5 4 ЯНГ БОЙЗ ЯНГ БОЙЗ 5 0 1 4 2-11 1

Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.