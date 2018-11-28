Гол Марио Манджукича, который вывел "Ювентус" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Обзор матча "Ювентус" – "Валенсия", исход которого решил один забитый мяч во втором тайме
В рамках группы H Лиги чемпионов выход в 1/8 финала себе обеспечил туринский "Ювентус", который во вторник обыграл дома испанскую "Валенсию" со счетом 1:0 благодаря голу Марио Манджукича (59).
Обзор матча "Ювентус" – "Валенсия" 1:0
"Ювентус" набрал 12 очков и лидирует в таблице своей группы. Также выход в 1/8 финала оформил "Манчестер Юнайтед", набравший 10 очков. "Валенсия" (5 очков) останется на третьем месте, дающем право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы, а "Янг Бойз" (1) замыкает таблицу квартета и точно покинет еврокубки.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ЮВЕНТУС
|5
|4
|0
|1
|8-2
|12
|2
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|3
|ВАЛЕНСИЯ
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|4
|ЯНГ БОЙЗ
|5
|0
|1
|4
|2-11
|1
Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
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