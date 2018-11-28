Лига чемпионов: кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала

После матчей вторника в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов стали известны уже восемь участников плей-офф турнира. Кроме "Барселона", которая обеспечила себе выход в 1/8 финала ранее, во вторник это сделали "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". Напомним, что в группе F "Шахтер" на выезде обыграл "Хоффенхайм" и сохранил хорошие шансы также пробиться в плей-офф ЛЧ.

В группе Е ясны уже все расклады и последний тур там стал практически формальностью. Единственно, "Баварии" и "Аяксу" осталось определить, кто из них выйдет в 1/8 с первого места, а кто со второго. В Лигу Европы переходит "Бенфика", а греческий АЕК покидает еврокубки.





N Команда И В Н П М О 1 БАВАРИЯ БАВАРИЯ 5 4 1 0 12-2 13 2 АЯКС АЯКС 5 3 2 0 8-2 11 3 БЕНФИКА БЕНФИКА 5 1 1 3 5-11 4 4 АЕК АЕК 5 0 0 5 2-12 0

В группе F, в которой выступает "Шахтер", "Манчестер Сити" гарантировал себе выход в плей-офф после выездной ничьей с "Лионом" (2:2).





N Команда И В Н П М О 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР СИТИ 5 3 1 1 14-5 10 2 ЛИОН ЛИОН 5 1 4 0 11-10 7 3 ШАХТЕР ШАХТЕР 5 1 2 2 7-15 5 4 ХОФФЕНХАЙМ ХОФФЕНХАЙМ 5 0 3 2 10-12 3

В группе G "Реал" и "Рома" стали недосягаемыми для своих соперников, а ЦСКА и чешская "Виктория" в последнем туре определят участника Лиги Европы.





N Команда И В Н П М О 1 РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ МАДРИД 5 4 0 1 12-2 12 2 РОМА РОМА 5 3 0 2 10-6 9 3 ВИКТОРИЯ ВИКТОРИЯ 5 1 1 3 5-15 4 4 ЦСКА ЦСКА 5 1 1 3 5-9 4

Из группы Н в следующий этап турнира вышли "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", а "Валенсия" сыграет в Лиге Европы. Швейцарский "Янг Бойз" покинет еврокубки.





N Команда И В Н П М О 1 ЮВЕНТУС ЮВЕНТУС 5 4 0 1 8-2 12 2 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 5 3 1 1 6-2 10 3 ВАЛЕНСИЯ ВАЛЕНСИЯ 5 1 2 2 4-5 5 4 ЯНГ БОЙЗ ЯНГ БОЙЗ 5 0 1 4 2-11 1

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и моментов матча "Хоффенхайм" – "Шахтер": пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин.