Лига чемпионов: кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала

Сегодня, 09:31

В плей-офф Лиги чемпионов вышли "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед"

&quot;Бавария&quot; в пятом туре разгромила &quot;Бенфику&quot; со счетом 5:1. Фото AFP
"Бавария" в пятом туре разгромила "Бенфику" со счетом 5:1. Фото AFP

После матчей вторника в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов стали известны уже восемь участников плей-офф турнира. Кроме "Барселона", которая обеспечила себе выход в 1/8 финала ранее, во вторник это сделали "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". Напомним, что в группе F "Шахтер" на выезде обыграл "Хоффенхайм" и сохранил хорошие шансы также пробиться в плей-офф ЛЧ.

В группе Е ясны уже все расклады и последний тур там стал практически формальностью. Единственно, "Баварии" и "Аяксу" осталось определить, кто из них выйдет в 1/8 с первого места, а кто со второго. В Лигу Европы переходит "Бенфика", а греческий АЕК покидает еврокубки.

NКомандаИВНПМО
1   БАВАРИЯ 5 4 1 0 12-2 13
2   АЯКС 5 3 2 0 8-2 11
3   БЕНФИКА 5 1 1 3 5-11 4
4   АЕК 5 0 0 5 2-12 0

В группе F, в которой выступает "Шахтер", "Манчестер Сити" гарантировал себе выход в плей-офф после выездной ничьей с "Лионом" (2:2).

NКомандаИВНПМО
1   МАНЧЕСТЕР СИТИ 5 3 1 1 14-5 10
2   ЛИОН 5 1 4 0 11-10 7
3   ШАХТЕР 5 1 2 2 7-15 5
4   ХОФФЕНХАЙМ 5 0 3 2 10-12 3

В группе G "Реал" и "Рома" стали недосягаемыми для своих соперников, а ЦСКА и чешская "Виктория" в последнем туре определят участника Лиги Европы.

NКомандаИВНПМО
1   РЕАЛ МАДРИД 5 4 0 1 12-2 12
2   РОМА 5 3 0 2 10-6 9
3   ВИКТОРИЯ 5 1 1 3 5-15 4
4   ЦСКА 5 1 1 3 5-9 4

Из группы Н в следующий этап турнира вышли "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", а "Валенсия" сыграет в Лиге Европы. Швейцарский "Янг Бойз" покинет еврокубки.

NКомандаИВНПМО
1   ЮВЕНТУС 5 4 0 1 8-2 12
2   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 5 3 1 1 6-2 10
3   ВАЛЕНСИЯ 5 1 2 2 4-5 5
4   ЯНГ БОЙЗ 5 0 1 4 2-11 1

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и моментов матча "Хоффенхайм" – "Шахтер": пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин.
Лига чемпионов, Барселона, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Бавария, Манчестер Сити, Ювентус Турин, Аякс Амстердам, Рома Италия

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Сегодня|Спорт

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