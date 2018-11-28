Лига чемпионов: кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала
В плей-офф Лиги чемпионов вышли "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед"
После матчей вторника в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов стали известны уже восемь участников плей-офф турнира. Кроме "Барселона", которая обеспечила себе выход в 1/8 финала ранее, во вторник это сделали "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". Напомним, что в группе F "Шахтер" на выезде обыграл "Хоффенхайм" и сохранил хорошие шансы также пробиться в плей-офф ЛЧ.
В группе Е ясны уже все расклады и последний тур там стал практически формальностью. Единственно, "Баварии" и "Аяксу" осталось определить, кто из них выйдет в 1/8 с первого места, а кто со второго. В Лигу Европы переходит "Бенфика", а греческий АЕК покидает еврокубки.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БАВАРИЯ
|5
|4
|1
|0
|12-2
|13
|2
|АЯКС
|5
|3
|2
|0
|8-2
|11
|3
|БЕНФИКА
|5
|1
|1
|3
|5-11
|4
|4
|АЕК
|5
|0
|0
|5
|2-12
|0
В группе F, в которой выступает "Шахтер", "Манчестер Сити" гарантировал себе выход в плей-офф после выездной ничьей с "Лионом" (2:2).
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|5
|3
|1
|1
|14-5
|10
|2
|ЛИОН
|5
|1
|4
|0
|11-10
|7
|3
|ШАХТЕР
|5
|1
|2
|2
|7-15
|5
|4
|ХОФФЕНХАЙМ
|5
|0
|3
|2
|10-12
|3
В группе G "Реал" и "Рома" стали недосягаемыми для своих соперников, а ЦСКА и чешская "Виктория" в последнем туре определят участника Лиги Европы.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|5
|4
|0
|1
|12-2
|12
|2
|РОМА
|5
|3
|0
|2
|10-6
|9
|3
|ВИКТОРИЯ
|5
|1
|1
|3
|5-15
|4
|4
|ЦСКА
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
Из группы Н в следующий этап турнира вышли "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", а "Валенсия" сыграет в Лиге Европы. Швейцарский "Янг Бойз" покинет еврокубки.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ЮВЕНТУС
|5
|4
|0
|1
|8-2
|12
|2
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|3
|ВАЛЕНСИЯ
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|4
|ЯНГ БОЙЗ
|5
|0
|1
|4
|2-11
|1
Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и моментов матча "Хоффенхайм" – "Шахтер": пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин.
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