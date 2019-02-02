Гол Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу над "Ньюкаслом"

Матч 25-го тура английской Премьер-лиги завершился победой хозяев с минимальным счетом

Гол Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу над "Ньюкаслом". Фото: AFP

Гол Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу над "Ньюкаслом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5bb/e0d/5c55bbe0d4ed9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5bb/e0d/5c55bbe0d4ed9.jpg 2019-02-02T17:49:00+02:00 Футбол Матч 25-го тура английской Премьер-лиги завершился победой хозяев с минимальным счетом

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл "Ньюкасл" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 83-й минуте забил корейский легионер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. "Тоттенхэм" (57 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, "Ньюкасл" (24) располагается на 14-й строчке.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Ньюкасл" – 1:0

Центральный поединок уикенда в Премьер-лиге пройдет в воскресенье. Вторая команда чемпионата "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко на своем поле примет лондонский "Арсенал". Кстати, накануне "Арсенал" арендовал у "Барселоны" Суареса. Испанский футболист в текущем сезоне провел всего два матча.

Программу 25-го тура закроет поединок команды украинца Андрея Ярморленко "Вест Хэма" против лидера турнирной таблицы "Ливерпуля". Правда, Ярмоленко в матче участие принять не сможет, так как до сих пор находится в лазарете команды.

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