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"Голацо! Голацо! Голацо!" Игрок "Динамо" забил самый красивый мяч Кубка Америки-2019

17 июня, 10:20

Шедевр в исполнении Дерлиса Гонсалеса не помог Парагваю победить. Катар отыгрался с 0:2

Дерлис Гонсалес (слева) празднует гол
Дерлис Гонсалес (слева) празднует гол. Фото: AFP

Парагваец Дерлис Гонсалес стал автором пока что самого красивого гола на проходящем в Бразилии Кубке Америки-2019 по футболу. В поединке против Катара на легендарном стадионе "Маракана" атакующий полузащитник киевского "Динамо", выступающий на правах аренды за "Сантос", забил роскошным ударом с 25 метров. Мяч, пролетев по уходящей от голкипера Катара траектории, угодил в штангу и затрепыхал в сетке. Парагвайские комментаторы не скрывали своего восторга от сотворенного Дерлисом шедевра, принявшись выкрикивать: "Голацо! Голацо! Голацо!".

Впрочем, поведя после этого гола Дерлиса Гонсалеса со счетом 2:0, парагвайцы умудрились разбазарить свое преимущество – Катар отыграл два мяча, и поединок завершился сенсационной ничьей – 2:2. 

  • Парагвай – Катар – 2:2
  • Голы: Кардосо (4 пенальти), Гонсалес (56) – Али (68), Хухи (77)

Кубок Америки-2019. Турнирное положение в группе В

NГРУППА ВИВНПМО
1КОЛУМБИЯ11002-03
2ПАРАГВАЙ10102-21
3КАТАР10102-21
4АРГЕНТИНА10010-20

В 1/4 Кубка Америки выходят по две лучшие команды трех групп, а также две лучшие из занявших третьи места

Как сообщалось ранее, Месси начинает с невероятного фиаско: на старте Кубка Америки Аргентину унизила Колумбия. Сборная Аргентины проиграла в основное время на турнире впервые за 12 лет, когда в финале-2007 их разгромили бразильцы (3:0).

Также мы писали, что с помощью своего фантастического кипера венесуэльцы избежали поражения на старте Кубка Америки. Фариньес в течение одной атаки перуанцев умудрился совершить два сейва после ударов в упор, тогда как третий удар пришелся в штангу.

Смотрите, как забивал Дерлис Гонсалес, выступая за "Динамо"

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Тег сборная Парагвая, сборная Катара, Кубок Америки, Дерлис Гонсалес

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Сегодня|Спорт

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