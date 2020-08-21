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Голевая феерия в финале Лиги Европы: "Севилья" и "Интер" срамят букмекеров (видео)

21 августа, 23:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Решающий матч второго по значимости еврокубка в Кельне принес много забитых мячей

В пятницу, 21 августа, завершается затяжной сезон 2019/2020 в Лиге Европы. В финальном поединке в немецком Кельне встречаются испанский и итальянский клубы. На нашем сайте идет онлайн-трансляция "Севилья" – "Интер".

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Вопреки ожиданиям букмекеров на матч "Севилья" – "Интер", уже за стартовые 36 минут соперники забили четыре мяча. Хотя самым популярным счетом в конторах был 1:1, уже после первого тайма на табло светились цифры 2:2.

На пятой минуте бельгийский форвард Ромелу Лукаку протаранил оборону испанцев и заработал 11-метровый, который сам же и реализовал. Однако на это дублем на 12-й и 33-й минутах ответил нидерландец Люк де Йонг. Впрочем "Севилья" не успела порадоваться преимуществу, как уругвайский защитник Диего Годин ударом головой восстановил равновесие через три минуты. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

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За стартовые 45 минут рефери из Нидерландов Данни Маккели показал по две желтые карточки командам. Что интересно, один из "горчичников" заработал горячий тренер "Интера" Антонио Конте.

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финал Лига Европы видео голов Интер Италия Севилья
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