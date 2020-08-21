Голевая феерия в финале Лиги Европы: "Севилья" и "Интер" срамят букмекеров (видео)

Решающий матч второго по значимости еврокубка в Кельне принес много забитых мячей

В пятницу, 21 августа, завершается затяжной сезон 2019/2020 в Лиге Европы. В финальном поединке в немецком Кельне встречаются испанский и итальянский клубы. На нашем сайте идет онлайн-трансляция "Севилья" – "Интер".

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Вопреки ожиданиям букмекеров на матч "Севилья" – "Интер", уже за стартовые 36 минут соперники забили четыре мяча. Хотя самым популярным счетом в конторах был 1:1, уже после первого тайма на табло светились цифры 2:2.

На пятой минуте бельгийский форвард Ромелу Лукаку протаранил оборону испанцев и заработал 11-метровый, который сам же и реализовал. Однако на это дублем на 12-й и 33-й минутах ответил нидерландец Люк де Йонг. Впрочем "Севилья" не успела порадоваться преимуществу, как уругвайский защитник Диего Годин ударом головой восстановил равновесие через три минуты. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

За стартовые 45 минут рефери из Нидерландов Данни Маккели показал по две желтые карточки командам. Что интересно, один из "горчичников" заработал горячий тренер "Интера" Антонио Конте.

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