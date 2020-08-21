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Испанцы проиграют первый из шести финалов: прогноз на матч "Севилья" – "Интер"

21 августа, 21:44

Елена Павлова Елена Павлова

Самым вероятным счетом сегодняшнего финала аналитики называют 1:1

Сегодня в Кельне наконец-то определится победитель многострадальной Лиги Европы, которая прерывалась почти на пять месяцев из-за пандемии коронавируса. Итальянский "Интер", который выбил в полуфинале "Шахтер", сразится с опытным еврокубковым бойцом "Севильей". Команда из Андалусии выиграла все свои пять финалов в ЛЕ. "Севилья" – "Интер" онлайн-трансляция пройдет на нашем сайте с видеоповторами голов и описанием всех ключевых моментов встречи.

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Аналитики букмекерских контор, несмотря на пять побед андалусцев в Лиге Европы, считают "Интер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Антонио Конте в основное время – 2.25, на ничью – 3.25, на победу "Севильи" – 3.30. Если матч продлится больше регламентированных 90 минут, то котировки букмекеров следующие: итальянская команда поднимет кубок – 1.61, испанский коллектив – 2.20.

Кубок Лиги Европы

Кубок Лиги Европы / Фото: Reuters

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Самый популярный счет – ничья 1:1 – 5.50. На минимальную победу "Интера" принимают ставки с коэффициентом 7.00, на победу "Севильи" 1:0 – 9.00. У "Севильи" самые высокие шансы забить у Лукаса Окампоса – 2.80. У "Интера" самый опасный Ромелу Лукаку – 2.25. Но и лучший игрок недели в Лиге Европы Лаутаро Мартинес может взять все в свои руки – 2.62.

Ранее мы рассказывали, когда украинцы стартуют в еврокубках – календарь нового сезона Лиги Европы.

Смотрите, как "Интер" переиграл в плей-офф Лиги Европы "Байер"

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