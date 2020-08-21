"Севилья" – "Интер": онлайн финала Лиги Европы

В пятницу, 21 августа, состоится финал Лиги Европы: в Кельне на стадионе "Рейн Энерги" испанская "Севилья" примет итальянский "Интер". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видеоповторами голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "СЕВИЛЬЯ" – "ИНТЕР"

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"Севилья" в шестой раз в истории вышла в финал турнира и еще ни разу не потерпела поражения! Испанцы побеждали в турнире в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах и являются единственным клубом, кто побеждал в Лиге Европы трижды подряд. Успехи севильцев позволили Испании уверенно возглавлять рейтинг самых титулованных стран – 11 трофеев.

У Италии девять побед в Лиге Европы, три из которых на счету "Интера". Правда, "нерадзури" в последний раз поднимали трофей над головой еще в 1998 году, а годом ранее уступили финал "Шальке" (дважды по 0:1).

Несмотря на солидную еврокубковую историю обеих команд, они еще ни разу не пересеклись в официальных матчах. Зато "Севилья" успела провести 13 матчей против других итальянских клубов, где одержали шесть побед. На счету "Интера" 49 игр против соперников из Испании и 15 побед.

Путь к финалу:

"Севилья" начала турнир с группового этапа, где одержала пять побед при одном поражении в последнем туре, когда они уже гарантировали себе первое место. Затем в плей-офф поочередно были обыграны румынский "Клуж" (0:0 и 1:1), итальянская "Рома" (2:0), английские "Вулверхэмптон" (0:1) и "Манчестер Юнайтед" (2:1).

"Интер" начинал евросезон в Лиге чемпионов, но не смог выйти из группы, заняв там третье место после "Барселоны" и "Бооруссии" Дортмунд. В матчах на вылет "Интер" одолел болгарский "Лудогорец" (2:0, 2:1), испанский "Хетафе" (2:0), немецкий "Байер" (2:1) и украинский "Шахтер" (5:0).

Что говорили тренеры перед матчем:

Главный тренер "Севильи" Юлен Лопетеги: "С учетом невероятного подбора игроков и огромного опыта тренера у "Интера" есть все, чтобы достойно играть в Лиге чемпионов. Поэтому нам нужно показать свой максимум во всех отношениях и выдать отличную игру во всех ее аспектах. Противостоять "Интеру" – очень сложная задача."

Главный тренер "Интера" Антонио Конте: "Надо сыграть со страстью к победе и возвращению трофея в Италию, возвращения его "Интеру". Надо показать, что мы сильнее. Всегда важно сказать парням после игры, что сожалеть не о чем. Если мы будем сильнее, то выиграем кубок. Если нет, то отдадим все силы игре и поздравим соперника".

Ориентировочные составы на финал от УЕФА:

"Севилья": Буну; Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон; Банега, Фернандо, Хордан; Сусо, Эн-Несири, Окампос

Под вопросом: Окампос (не сообщается)

"Интер": Ханданович; Годин, де Врей, Бастони; Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг; Мартинес, Лукаку

Не сыграют: Весино (колено), Санчес (бедро)

Букмекеры о матче "Севилья" – "Интер":

Эксперты считают "Интер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Антонио Конте в основное время – 2.14, на ничью – 3.50, на победу "Севильи" – 3.55. Если матч продлится больше регламентированных 90 минут, то котировки букмекеров следующие: "Интер" – 1.57, "Севилья" – 2.50.

Матч начнется в 22:00, в прямом эфире его покажут на телеканале Футбол 1, а также матч онлайн можно будет смотреть с помощью сервиса Oll.tv.

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