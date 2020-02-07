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Голевое безумие в Мадриде: как "Реал" в худшем матче при Зидане проиграл дома "Сосьедаду"

7 февраля, 08:08

Видео голов поединка на "Сантьяго Бернабеу", который завершился вылетом "сливочных" из Кубка Испании

Стадия 1/4 финала Кубка Испании стала последней не только для "Барселоны", проигравшей на выезде "Атлетику 0:1,но и для другого гранда – мадридского "Реала", который на своем поле в сумасшедшем матче уступил другому представителю басков – "Реал Сосьедаду" – со счетом 3:4.

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Мадридцы вылетели из своего национального Кубка, впервые за все время под руководством Зинедина Зидана пропустив четыре мяча в одном матче. Кроме того, "сливочные" в первый раз в нынешнем сезоне проиграли на родном стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Хотя мы и приехали, чтобы показать такую игру, представьте, как мы себя чувствуем. Болельщики заслужили это. Мы 32 года не были в полуфинале. Этот триумф означает многое... На таком стадионе и с таким соперником. Мы сделали зрелище. Представьте, как мы гордимся собой. Мы знали, что "Реал" будет бороться до конца и пытаться перевернуть игру. Понимали, что пока не просвистит финальный свисток, они могут изменить ход матча. Победить здесь трудно", – заявил после сенсационной виктории тренер "Сосьедада" Иманол Альгуасиль

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 3:4
Голы: Марсело, 59, Родриго, 81, Начо, 90+3 – Эдегор, 22, Исак, 54, 56, Мерино, 69
Реал: Ареола – Начо, Милитан, Рамос, Марсело – Хамес Родригес (Модрич, 46), Вальверде (Йович, 76), Кроос – Б. Диас (Родриго, 76), Бензема, Винисиус
Реал Сосьедад: Ремиро – Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль – Мерино, Субельдия, Эдегор (Гевара, 64) – Янузай (Барренечеа, 46), Исак (Муньос, 70), Оярсабаль
Предупреждения: Милитан, Винисиус – Эдегор, Ле Норман, Субельдия, Горосабель
Удаление: Горосабель, 90+5 (повторное предупреждение)

Смотрите, как ранее "Реал" играл в ЛЧ с "ПСЖ"

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Источник: Сегодня|Спорт

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