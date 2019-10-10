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Голландия – Северная Ирландия: онлайн матча отбора на Евро-2020

10 октября, 16:48

Текстовая трансляция отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

/ Фото: AFP

В четверг, 10 октября, в Роттердаме на стадионе "Де Куйп" состоится матч отборочного турнира за право поехать на чемпионат Европы 2020 года. Сборная Голландии примет на своем поле команду Северной Ирландии. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча.

ОНЛАЙН МАТЧА ГОЛЛАНДИЯ – СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ – 0:0

В турнирной таблице Группы C Голландия идет третьей и отстает от Северной Ирландии и Германии на три балла, но имеет в запасе один матч. Этим трем командам предстоит разыграть две путевки в финальную часть Евро-2020, но у Северной Ирландии календарь хуже не придумаешь – впереди у них два матча против голландцев и заключительный поединок отбора на Евро против Германии.

Смотрите, как Северная Ирландия провела первый матч против Голландии:

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Голландия уже провела два матча с немцами, обменявшись с ними победами, а кроме встреч с сегодняшним соперником у них остается матчи с аутсайдерами группы Беларусью и Эстонией. К тому же у голландцев есть еще запасной вариант благодаря победе в группе Лиге наций.

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Смотрите, как Голландия обыгрывала Германию в отборе на Евро-2020:

Ранее команды провели между собой шесть матчей – трижды побеждали "оранжевые", один поединок завершился в пользу североирландцев. Кстати, в 2012 году в товарищеском матче сборная Голландии разгромила Северную Ирландию со счетом 6:0.

Букмекеры считают Голландию безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Рональда Кумана – 1.20, на ничью – 6.50, на победу Северной Ирландии – 15.00.

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Источник: Сегодня|Спорт

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