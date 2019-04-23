Лидеры покинут "МЮ", если клуб не выйдет в Лигу чемпионов
В СМИ опасаются, что Сульшер может быть уволен еще до конца сезона
Несколько лидеров "Манчестер Юнайтед" намерены покинуть клуб, если он не попадет в четверку сильнейших по итогам текущего розыгрыша чемпионата Англии. По информации источника, непопадание команды в Лигу чемпионов может подтолкнуть вратаря Давида де Хеа, нападающего Ромелу Лукаку и полузащитника Поля Погба к уходу из "МЮ".
Манкунианцы до сих пор не могут договориться с испанским голкипером о новом контракте. Бельгиец при Уле-Гуннаре Сульшере перестал попадать в стартовый состав. Погба интересуется мадридский "Реал", предлагая за игрока 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что игроки "красных дьяволов" устроили перепалку в раздевалке после проигранного матча 35-го тура АПЛ против "Эвертона" (0:4). Отмечается, что ситуация внутри команды в настоящий момент не сильно отличается от той, что была при Жозе Моуринью.
Кроме того, представители тренерского штаба Уле-Гуннара Сульшера опасаются, что норвежец также будет отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами, несмотря на популярность среди болельщиков.
За четыре матча до конца чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на три очка отстает от четвертого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов.
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