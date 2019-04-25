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Сульшер не справился: "МЮ" повторяет собственные антирекорды 40-летней давности

Сегодня, 12:29

"Красные дьяволы" всухую проиграли дерби Манчестера команде Зинченко

Уле-Гуннар Сульшер
Уле-Гуннар Сульшер. Фото: AFP

"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Манчестер Сити" (0:2) в перенесенном матче 31-го тура английской Премьер-лиги, который состоялся накануне, 24 апреля, на стадионе "Олд Траффорд". Как сообщает Bleacher Report в Twitter, "красные дьяволы" достигли отметки в 50 пропущенных мячей в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. В последний раз "Манчестер Юнайтед" пропускал столько 40 лет назад – в сезоне-1978/79. Примечательно, что тогда формат соревнования был другим и в нем участвовали 22 команды, а не 20. Чемпионом по итогам той кампании стал "Ливерпуль".

"Манчестер Юнайтед" после 35 туров занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 64 очка. Отставание "красных дьяволов" от четвертой строчки, гарантирующей участие в Лиге чемпионов, составляет три очка.

Напомним, что в этом же матче команда Зинченко "Манчестер Сити" обновила голевой рекорд среди английских клубов. "Горожане" в текущем сезоне наколотили уже 157 мячей.

Напомним, что сам Зинченко сравнялся с Месси по эффективности в текущем сезоне. Лидирует в рейтинге за последние три месяца одноклубник украинца в "Сити" Илкай Гюндоган.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед

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Championat.ru

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